ฟิทช์เรทติ้งส์คาดเอ็นพีแอลแบงก์เพิ่มแตะ3.7%-กลุ่มเอสเอ็มอียังหนัก

บริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์คาดการณ์อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ(NPL)ของภาคธนาคารไทยจะขยับเพิ่มจาก 3.4% ในปี 2567 เป็น 3.7% ในปี 2568 และน่าจะยังทรงตัวในปี 2569 โดยแรงกดดันส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ 7.9% ในครึ่งแรกของปี 2568 (จากสิ้นปี 2567ที่ 7.2%)
สำหรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอโดยฟิทช์คาดว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) จะอยู่ที่ 2.2% ในปี 2568 และ 1.9% ในปี 2569 (ปี 2567 ที่ 2.5%) แต่อัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงน่าจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ได้บ้าง นอกจากนี้หลายธนาคารได้ทำการปรับลดพอร์ทลูกหนี้กลุ่มเสี่ยงมาก่อนหน้านี้แล้วและธนาคารยังคงมีความสามารถที่จะตัดจำหน่ายสินเชื่อด้อยคุณภาพได้