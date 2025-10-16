"GCAP GOLD" ชี้ทองคำส่อแววทะยานต่อ

จีแคป ชี้ทองคำยังอยู่โซนบวก เปิดสัปดาห์ทำนิวไฮ รับแรงหนุน 3 ปัจจัยหลัก สงครามค้า, Government Shutdown และเฟดลดดอกเบี้ย แนะนำกลยุทธ์ถือสถานะฝั่งซื้อมาเดินหน้า Run Profit ส่วนระยะสั้นรอซื้อเมื่อย่อตัว ชี้หากราคาไม่หลุด $4,000 เป้าหมายถัดไป $4,250
นางสาว อารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ราคาทองคำเปิดสัปดาห์ด้วยทิศทางบวกอย่างแข็งแกร่ง และในช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ สะท้อนถึงกระแสความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงหนาแน่น โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงสนับสนุนขาขึ้น
1. ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่อาจปะทุขึ้นอีกครั้ง: โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ขู่เก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มอีก 100% เป็น 130% จากเดิม 30% และประกาศควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์สำคัญ ซึ่งมีผลวันที่ 1 พ.ย. 2568 ขณะที่จีนได้ทำการตอบโต้ทันที และพร้อมใช้มาตรการ สวนกลับ ทำให้ตลาดกังวลว่าสงครามการค้ารอบใหม่อาจปะทุขึ้นอีกครั้ง ถึงแม้ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จะมีท่าที อ่อนลง แต่ตลาดก็ยังคงมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และ ถือเป็นความเสี่ยง
2.ปัญหาการเมืองในสหรัฐฯ : โดยเฉพาะวิกฤต Government Shutdown ที่เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 และยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องงบประมาณ ขณะที่การเลิกจ้างเริ่มเกิดขึ้น ส่งผลให้ตลาดลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นผลบวกต่อราคาทองคำในระยะสั้น
3. เฟดลดดอกเบี้ยหนุนราคาทองคำ : ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดคาดการณ์ในเดือนตุลาคม 2568 มีโอกาสสูงถึง 96% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ส่วนในเดือนธันวาคม 2568 คาดว่ามีโอกาสที่ 87% ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า และผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาทองคำในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์ GCAP GOLD ประเมินว่า ภาพรวมราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับสำคัญที่ $4,000 และสามารถรักษาทิศทางในกรอบขาขึ้นได้อย่างมั่นคง ดังนั้นนักลงทุนที่ถือสถานะฝั่งซื้อมาสามารถ Run Profit ต่อได้
สำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นในสัปดาห์นี้ แนะนำหาจังหวะทยอยเข้าซื้อ และหากราคาทองคำย่อตัวลง แต่ยังไม่หลุดโซนแนวรับที่ระดับ $4,090–$4,050 (ราคาทองคำไทยประมาณ 63,000–62,500 บาท) และหากรักษาระดับได้ คาดว่ามีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้นต่อสู่แนวต้านโซน $4,200–$4,250 (ราคาทองคำไทยประมาณ 64,700–65,300 บาท) อย่างไรก็ตามยังคงแนะให้เฝ้าระวังแรงเหวี่ยงของราคาจากข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน หรือการเจรจางบประมาณของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้