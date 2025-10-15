ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.52-กลับมาแข็งค่าตามราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(14ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.79 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทแข็งค่ากลับมาตามการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงขายท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด และความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะผลกระทบของการชัตดาวน์หน่วยงานราชการสหรัฐฯ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,801.4 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 109 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก สัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จากเจ้าหน้าที่เฟด และประเด็นชัตดาวน์ของสหรัฐฯ