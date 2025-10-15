หุ้นปิดพุ่ง 20.31 จุดรับแรงหนุนกลุ่มแบงก์เก็งงบ Q3/68 ตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,286.69 จุด เพิ่มขึ้น 20.31 จุด (+1.60%) มูลค่าซื้อขาย 46,484.63 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีรีบาวด์โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,289.09 จุด ทำจุดต่ำสุด 1,274.21 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 313 หลักทรัพย์ ลดลง 155 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 180 หลักทรัพย์
นายธวัชชัย อัศวพรไชย รองกรรมการผู้จัดการ บล.เอเอสแอล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัว รีบาวด์ตามตลาดภูมิภาค ยังไม่มีปัจจัยลบกดดัน โดยตลาดหุ้นไทยขานรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) วันนี้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งวันนี้เปิดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการลงทะเบียนเป็นวันแรก ทำให้มีแรงซื้อกลับ หลังเมื่อวานปรับตัวลงแรงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เมื่อวานครม.ไม่ได้พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยมีแรงซื้อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าผลประกอบการในไตรมาส 3/68 จะออกมาดีกว่าคาด หรือทรงตัว QoQ และ YoY หนุนดัชนีขึ้นมาได้ดี
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แนะติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนภาคบริการ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะช่วยหนุนดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,280 จุด และแนวต้าน 1,292-1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,869.68 ล้านบาท ปิดที่ 170.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,303.66 ล้านบาท ปิดที่ 155.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,074.04 ล้านบาท ปิดที่ 129.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,976.76 ล้านบาท ปิดที่ 188.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,798.26 ล้านบาท ปิดที่ 298.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท