ASPS แนะเก็งกำไร 7 หุ้น กำไรโค้ง 3 เด่น รับมือตลาดหุ้นย่อตัว

เอเซียพลัส แนะเก็งกำไร 7 หุ้น งบโค้ง3 ปีนี้ กำไรโตโดดเด่น รวมถึงชี้เป้า DR อิงหุ้น VALUE NONTECH ผันผวนต่ำน่าลงทุน รับมือปัจจัยเสี่ยงตลาดหุ้นระยะสั้น หลังสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ยังตึงเครียด ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังย่อตัว และฟันด์โฟลว์ 4 วันติด ไหลออกกว่า 5 พันล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส เปิดเผยว่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยย่อตัว และตลาดหุ้นไทยฟันด์โฟลว์ยังคงไหลออก 4 วันติด รวมมูลค่า 5.3 พันล้านบาท แนะนำให้เก็งกำไรหุ้นงบไตรมาส 3/68 น่าจะสวย อาทิ TRUE, ICHI, BGRIM, MAJOR, ADVANC, MTC, KLINIQ
รวมถึง DR ที่อิงหุ้น VALUE NONTECH ผันผวนต่ำอย่าง SINGTEL80, LLY80, VISA80, TRIPCOM80, SANOFI80, BRKB80,POPMART80, PEP80
สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ยังตึงเครียด กดดันตลาดหุ้นระยะสั้น
ทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนรอบใหม่ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นต่อตลาดหุ้น ขณะที่ล่าสุดจีนประกาศคว่ำบาตรบริษัทต่อเรือสัญชาติเกาหลีใต้ในเครือ HANWHA OCEAN ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ จำนวน 5 แห่ง โดยมีผลบังคับใช้ 14 ต.ค.68
นอกจากนี้จีนยังเปิดไต่สวนผลกระทบ “มาตรา 301” ของสหรัฐฯ ที่มีต่ออุตสาหกรรมเดินเรือ-ต่อเรือจีน ซึ่งในเวลาต่อมา ปธน.ทรัมป์กล่าวว่าอาจยุติการค้าด้านน้ำมันพืชกับจีน เพื่อโต้ตอบที่จีนไม่ซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ
สำหรับประเด็น TARIFF กับความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว กดดันตลาดหุ้นสหรัฐ ที่มี P/E 35 เท่า (VALUATION แพง) ผันผวนกว่าปกติ แต่สภาพคล่องที่ล้นระบบส่งผลให้เห็นการหมุนเม็ดเงินจากหุ้น GROWTH มาสู่หุ้น VALUE มากขึ้น ทั้งตลาดหุ้นในแถบ EMERGING MARKET และหุ้นในกลุ่ม NON –TECH