GCAP ผนึกพันธมิตร เปิดตัวโดรนโดยสารไร้คนขับครั้งแรกในไทย

จี แคปปิตอล เปิดตัวโดรนโดยสารอัจฉริยะ (Passenger Drone) ไร้คนขับ รุ่น EH216-S จาก EHang พร้อมสาธิตทดสอบการบินครั้งแรกในไทย ชูใบรับรองความปลอดภัยระดับโลกจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย (CAAT) ขานรับ หนุนกฎหมายรองรับโดรนโดยสารไร้คนขับเชิงพาณิชย์ ชี้เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต พาร์ทเนอร์ มั่นใจศักยภาพธุรกิจ เทคโนโลยีโดดเด่นระดับโลก พลิกโฉมการเดินทางทางอากาศเพื่อ การท่องเที่ยว นำร่องบริการ 5 เส้นทางท่องเที่ยวหลัก พัทยา, ภูเก็ต, สมุย, เกาะพะงัน และเกาะเต่า พร้อมขยายโดรนให้บริการขนส่งอื่นๆ รองรับการขนส่งแห่งอนาคต
นายอนุวัตร โกศล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP เปิดเผยว่า GCAP สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของนวัตกรรม โดรนโดยสารไร้คนขับ ในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวและสาธิตทดสอบ การบินของอากาศยานไร้คนขับเพื่อการโดยสาร (Passenger Drone) รุ่น EH216-S จาก EHang Intelligence Equipment บริษัทเทคโนโลยีด้านการบินจากประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นก้าวแรก ที่สำคัญในการพลิกโฉมระบบการคมนาคมทางอากาศในเมืองและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
ทั้งนี้ บริษัท เต่า เอเอเอ็ม จำกัด (TAO AAM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GCAP พร้อมเดินหน้า แผนการดำเนินงาน เตรียมให้บริการโดรนโดยสารใน 5 เส้นทางท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พัทยา, ภูเก็ต, สมุย, เกาะพะงัน, เกาะเต่า และขยายการให้บริการไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ในอนาคต เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มองแผนขยายสู่ธุรกิจการให้บริการโดรนเพื่อการขนส่งเพิ่มเติม เช่น การขนส่ง ทางการแพทย์ การขนส่งพัสดุ การขนส่งสินค้าอาหาร เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวอย่างมั่นคง
Mr. Conor Chia-hung Yang, Chief Financial Officer ของEHang Intelligent Equipment กล่าวว่า โดรนโดยสารรุ่น EH216-S สามารถบรรทุกผู้โดยสาร ในลักษณะบินขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับใบรับรองด้านการบินครบถ้วนจากสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศจีน (The Civil Aviation Authority of China - CAAC) โดยประกอบด้วยใบรับรองหลัก 5 รายการ ได้แก่ ใบรับรองแบบอากาศยาน (Type Certificate - TC) , ใบรับรองความสมควรเดินอากาศ แบบมาตรฐาน (Standard Airworthiness Certificate - AC) , ใบรับรองการผลิต (Production Certificate - PC), ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate - AOC / OC) รวมถึงการอนุมัติ ให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial operation approval)
อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต เข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพนวัตกรรม โดรนโดยสารอย่างต่อเนื่อง รองรับระบบการคมนาคมทางอากาศในเมืองที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉม การเดินทางในอนาคต
ด้าน พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) กล่าวว่า CAAT มีนโยบายให้การส่งเสริมและสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการโดยสาร ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และเป็นแห่งแรก CAAT พร้อมผลักดันกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการโดยสารในเชิงพาณิชย์ โดยให้ความมั่นใจในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ผลักดันให้การให้บริการอากาศยาน ไร้คนขับแบบมีผู้โดยสารนี้ เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเป็นที่ยอมรับ และสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทาง โดยตั้งเป้าหมายออกใบอนุญาตการบินเชิงพาณิชย์ ได้ภายในกลางปี 2569
Mr. LUONG PHAM, Partner & Co-Founder (Axim Planning & Wealth) ในฐานะผู้ร่วมลงทุน กล่าวเสริมถึงความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนในครั้งนี้ว่า มีความเชื่อมั่นอย่างสูงในศักยภาพ ทางธุรกิจของ GCAP โดยจัดตั้ง บริษัท เต่า เอเอเอ็ม จำกัด (TAO AAM) เพื่อนำร่อง ให้บริการอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย รวมถึงความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการบินของ EHang ผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโดรนโดยสาร (Passenger Drone) และเทคโนโลยีด้านการบินจากประเทศจีน และได้มีความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติหลายแห่งในการ ทดสอบและขยายการใช้งานในหลายประเทศ ทั้งแบบไร้นักบินและมีผู้โดยสารจริง ซึ่งได้มีการทดสอบ การบินมากกว่า 66,000 เที่ยวบิน ใน 19 ประเทศทั่วโลก เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการขยาย การลงทุนในประเทศไทยแล