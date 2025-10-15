Monad เตือนนักลงทุนคริปโต! มิจฉาชีพบุกทุกช่องทาง ปล่อยโฆษณา Airdrop ปลอมหลอกขโมยเงินนักลงทุนผ่าน Telegram

ผู้ร่วมก่อตั้ง Monad ออกโรงเตือนเร่งด่วน หลังมิจฉาชีพซื้อโฆษณา Telegram แอบสอดลิงก์ปลอมเข้าช่องทางประกาศทางการ ขณะเหรียญ MON มูลค่า FDV กว่า 7 พันล้านดอลลาร์เตรียมเปิดตัว
โลกคริปโตร้อนฉ่าทันทีหลัง เคโฮเน่ ฮง ผู้ร่วมก่อตั้ง Monad ออกคำเตือนต่อสาธารณะ หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพซื้อโฆษณาบน Telegram เพื่อสอดแทรกลิงก์ Airdrop ปลอมเข้ามาในช่องทางประกาศทางการของโครงการ ก่อนหน้าการเปิดตัวโทเคน MON อย่างเป็นทางการเพียงไม่กี่ชั่วโมง สร้างความแตกตื่นในหมู่นักลงทุนที่รอคอยการกระจายเหรียญครั้งใหญ่ของเครือข่ายนี้
ในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X (เดิมคือ Twitter) Hon ระบุว่า ผู้ใช้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษและ อย่ากดลิงก์โฆษณาภายในช่อง Telegram ทางการของ Monad เนื่องจากเป็นโฆษณาที่มิจฉาชีพซื้อเพื่อนำลิงก์ปลอมมาแทรกในพื้นที่ที่ควรเป็นของทีมพัฒนาเท่านั้น
“ไม่น่าเชื่อว่า Telegram จะอนุญาตให้มีคอนเทนต์ภายนอกแทรกเข้าช่องที่ควรมีเฉพาะข้อความจากผู้ดูแลได้” Hon กล่าวแสดงความไม่พอใจ
Monad เร่งอุดช่องโหว่ก่อนเปิด Airdrop เตือนนักลงทุนอย่าหลงเชื่อเว็บปลอม
ฮง ยืนยันว่า ทีมงานกำลังเร่งดำเนินการนำโฆษณาปลอมออกจากระบบ และชี้แจงว่าช่องทางที่ถูกต้องเพียงแห่งเดียวสำหรับการเคลมเหรียญคือ claim(.)monad(.)xyz เท่านั้น
ตามกำหนดการ พอร์ทัลสำหรับเคลม Airdrop จะเปิดเวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของวันอังคาร และเปิดให้เข้าถึงได้เป็นเวลา 3 สัปดาห์
เขาย้ำว่า ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน และควรตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์ทุกครั้งก่อนทำรายการ “อย่าทำอะไรด้วยความเร่งรีบ ตรวจสอบซ้ำสามครั้งก่อนดำเนินการทุกครั้ง” Hon กล่าว
ด้าน เควิน แม็คคอร์ดิกซ์ หัวหน้าฝ่ายการเติบโตของ Monad เสริมว่า จะมีบล็อกโพสต์อธิบายขั้นตอนการเคลมเหรียญอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนอย่างถูกต้อง พร้อมย้ำว่าให้เชื่อถือเฉพาะประกาศจากช่องทางทางการเท่านั้น
แตกต่างจาก Airdrop ของโปรเจกต์อื่น ๆ ที่มักต้องยืนยันตัวตน Monad เลือกใช้ระบบเวลาจำกัด (time window) ให้ผู้ใช้ทำภารกิจและเคลมเหรียญภายในกรอบเวลาเฉพาะ ซึ่งถูกออกแบบเพื่อความโปร่งใสและป้องกันสแปมจากบอทอัตโนมัติ
กระแส MON ร้อนแรง แม้ยังไม่เปิดตัว ดันมูลค่า FDV พุ่งแตะ 7 พันล้านดอลลาร์
แม้เกิดเหตุโฆษณาปลอม แต่กระแสคาดหวังต่อเหรียญ MON ยังคงแรงไม่ตก ปัจจุบันมีการซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ Hyperliquid ที่ราคาประมาณ 0.07 ดอลลาร์ต่อเหรียญ สะท้อนมูลค่ารวมแบบ Fully Diluted Valuation (FDV) กว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากอุปทานรวม 100 พันล้านเหรียญ
Monad ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดย ฮง อดีตผู้บริหารของ Jump Crypto โดยโครงการมีเป้าหมายพัฒนาบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่เข้ากันได้กับ EVM และมีประสิทธิภาพสูง สามารถประมวลผลธุรกรรมได้มากถึง 10,000 ธุรกรรมต่อวินาที (TPS) ด้วยระบบ Parallel Execution และเลเยอร์ฉันทามติที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ
ทีมงาน Monad อ้างว่าพวกเขาได้แก้โจทย์ “Blockchain Trilemma” สำเร็จ คือการสร้างสมดุลระหว่างความเร็ว ความปลอดภัย และการกระจายศูนย์ ขณะเดียวกันก็ยังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่ โดยในปี 2024 โครงการระดมทุนได้ถึง 225 ล้านดอลลาร์ จากรอบการลงทุนที่นำโดย Paradigm หนึ่งในบริษัทร่วมทุนด้านคริปโตชั้นนำของโลก
ปัจจุบัน Testnet ของ Monad ที่เปิดตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ได้กลายเป็นศูนย์กลางทดลองของนักพัฒนาและผู้ใช้คริปโต มีระบบนิเวศครบทั้ง DeFi, NFT, เกม, เหรียญมีม และตลาดพยากรณ์ ขณะที่ทีมยังไม่ยืนยันว่ากิจกรรมใน Testnet จะมีผลต่อการจัดสรรเหรียญหรือไม่
Telegram กลายเป็น “ดงโจรคริปโต” ปี 2568 มิจฉาชีพระบาดทั่วโลก
กรณีของ Monad สะท้อนปัญหาใหญ่ที่กำลังขยายตัวในโลกคริปโตซึ่งการหลอกลวงผ่าน Telegram ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในปี 2568 แม้แพลตฟอร์มจะมีนโยบายห้ามโฆษณาหลอกลวงหรือฟิชชิ่ง แต่ระบบอนุญาตให้ผู้ไม่หวังดีซื้อโฆษณาเจาะจงช่องทางเป้าหมายได้โดยตรง
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ช่องโหว่นี้กำลังกลายเป็นอาวุธใหม่ของอาชญากรไซเบอร์ โดยเฉพาะในช่วงที่โครงการคริปโตจัดกิจกรรม Airdrop หรือเปิดตัวโทเคน ซึ่งเป็นจังหวะที่ชุมชนผู้ลงทุนมีความตื่นตัวและมีแนวโน้มหลงเชื่อสูง
รายงานจากบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์หลายแห่งยืนยันว่า อัตราการเกิดสแกมคริปโตบน Telegram พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวในปีนี้ตัวอย่างเช่น ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา JP ผู้ร่วมก่อตั้ง THORChain สูญเสียสินทรัพย์กว่า 1.35 ล้านดอลลาร์ จากการโจมตีแบบฟิชชิ่งที่เชื่อมโยงกับ Telegram ซึ่งคาดว่ามีแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลัง
เหตุการณ์ดังกล่าวใช้เทคนิคผสมผสานระหว่าง บัญชี Telegram ที่ถูกแฮ็ก, การประชุม Zoom ปลอมด้วย Deepfake และช่องโหว่แบบ Zero-day เพื่อหลอกให้เหยื่อเปิดเผยกุญแจเข้าถึงกระเป๋าเงิน โดย JP ระบุว่าคีย์ MetaMask เก่าของเขาใน iCloud Keychain ถูกเข้าถึงได้โดยไม่รู้ตัว
ข้อมูลจาก Crystal Intelligence ระบุว่า นักลงทุนทั่วโลกสูญเสียเงินจากการหลอกลวงและการแฮ็กกระเป๋าเงินมากกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เพียงครึ่งปีเดียว ขณะที่ Scam Sniffer รายงานว่ามัลแวร์บน Telegram เพิ่มขึ้นกว่า 2,000% นับตั้งแต่พฤศจิกายน 2567 โดยมักแฝงตัวมาในรูปของบอตปลอมหรือกลุ่มเทรดคริปโตปลอมที่ล่อลวงด้วยข้อเสนอ airdrop และรางวัลพิเศษ
หน่วยงานกำกับดูแลในอเมริกาเหนือ เช่น สมาคมผู้กำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งอเมริกาเหนือ (NASAA) ถึงกับประกาศให้ “คริปโตและการหลอกลวงบนโซเชียลมีเดีย” เป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของนักลงทุนในปี 2568 โดยเฉพาะการใช้ คอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI และเทคนิค Deepfake ซึ่งทำให้การตรวจจับยากขึ้นเรื่อย ๆ
นักวิจัยด้านความปลอดภัยเตือนว่า Telegram ยังคงเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย “Scam-as-a-Service” ที่อาชญากรใช้เช่าบริการและเครื่องมือในการโกงคริปโตอย่างเป็นระบบ ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี หากไม่มีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างจากแพลตฟอร์มเอง