ใครถือหุ้น THAI รอบนี้กระอัก / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือTHAI เคยเป็นหุ้นที่มีการเก็งกำไรกันอย่างร้อนแรง ช่วงแรงที่กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ช่วงนี้เข้าสู่ขาลงเต็มตัว ราคาทรุดลงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะหลุดระดับ 10 บาท เนื่องจากภาพหลอนในอดีตกำลังทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่า
THAI จะกลับเป็นแหล่งผลประโยชน์ของนักการเมืองและข้าราชการผู้มีอำนาจ จนผลประกอบการตกต่ำและมีปัญหาฐานทางการเงินตามมาอีก
ชนวนความวิตกกังวลของนักลงทุน เกิดขึ้นจากกรรมการ THAI บางส่วน จะต้องพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง และกำลังเตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติเลือกกรรมการใหม่ โดยคาดว่า กรรมการบางคนที่ฟื้นฟู THAI ขึ้นมา อาจไม่ได้รับคัดเลือกกลับเข้ามา โดยจะมีกรรมการใหม่เข้ามาเสียบแทน
นอกจากนั้น ยังมีข่าวการเตรียมเช่าเครื่องบินใหม่ มูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท จากแผนระยะยาวที่จะซื้อเครื่องบินใหม่จำนวนประมาณ 80 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องลำเก่าที่ปลดระวาง
ทั้งสองความเคลื่อนไหว ทำให้เกิดมุมมองในเชิงลบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในและปัญหาความโปร่งใสการจัดเช่าเครื่องบิน เพราะปัญหาการบินไทยในอดีต และนำความล่มสลายมาสู่กิจการ เกิดจากการบริหารงานที่ไม่เป็นมืออาชีพ มีการโกยโกยผลประโยชน์จากนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ส่งคนเข้ามาเป็นกรรมการ THAI และมีสวัสดิการมากมาย
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องบินเต็มไปด้วยผลประโยชน์จากค่าหัวคิว รายจ่ายของบริษัทสูงกว่ารายได้ สุดท้ายมีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว จนต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ
คณะกรรมการ THAI ชุดปัจจุบัน ได้ยกเครื่ององค์กรใหม่ ฟื้นฟูกิจการอยู่หลายปี จนฐานะการดำเนินงานกลับมามีกำไร จนนำหุ้นกลับมาซื้อขายอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยหุ้นมีการซื้อขายอย่างคึกคักมาตลอด
ราคาหุ้นการบินไทย เคยพุ่งทะยานขึ้นไปสูงสุดที่ 19.40 บาท และต่ำสุดที่ 8.55 บาท หลังจากนั้นเริ่มทรงตัวในระดับประมาณ 15 บาท ก่อนเริ่มปรับตัวลง โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เข้าสู่ช่วงขาลงเต็มตัว ส่วนหนึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวม ส่วนหนึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่า ราคาหุ้นสูงเกินไป
และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวเรื่องการเตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ แทนกรรมการที่หมดวาระ และเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แผนการเช่าเครื่องบินใหม่มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาทเข้ามาซ้ำเติม จนเกิดแรงเทขายหุ้น THAI ระลอกใหญ่ตามมา
หุ้น THAI ปิดล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมาที่ 10.10 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ 14 โบรกเกอร์ที่จัดทำบทวิเคราะห์ไว้ โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 11.63 บาท
แต่ราคาที่ร่วงลงมาของ THAI ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานโดยตรง แต่เกิดจากความวิตกกังวลว่า สายการบินแห่งชาติและแห่งเดียวของไทย จะกลับไปสู่องค์กรที่เต็มไปด้วยการแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมืองและข้าราชการที่มีอำนาจเหมือนอดีต
กลัวว่า THAI จะกลับไปเป็นองค์กรที่ไม่บริหารงานอย่างมืออาชีพ และเต็มไปด้วยการทุจริต จนนำความล่มสลายกลับมาอีกครั้ง
ราคาหุ้น THAI ก่อนหน้าไม่ได้ถูกนัก และจัดว่าแพงด้วยซ้ำ เมื่อมีความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงกรรมการ มีความหวั่นไหวต่อการบริหารงานภายใน ซึ่งอาจกระทบต่อแนวโน้มผลดำเนินงานบริษัท นักลงทุนที่กังวลในความเสี่ยงจึงชิงทิ้งหุ้น
เมื่อนักลงทุนส่วนใหญ่ร่วมกันทิ้งหุ้น จึงกลายเป็นแรงทุบหุ้น THAI จนโงหัวไม่ขึ้น และประเมินกันว่า อาจจะหลุดลงไปต่ำกว่า10บาท ซึ่งจะมีนักลงทุน ”ติดดอย” กันจำนวนมาก
แต่เมื่อหลุด 10 บาทลงไป อาจเริ่มมีแรงจูงใจในการสู้ มีแรงจูงใจช้อนเก็บ THAI