หุ้นปิดเช้าพุ่ง 13.21 จุดตามภูมิภาค คาดหวังเจรจาการค้าจีน-สหรัฐเป็นบวก-เฟดลดดอกเบี้ย-มาตรกระตุ้น ศก.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,279.59 จุด เพิ่มขึ้น 13.21 จุด (+1.04%) มูลค่าซื้อขายราว 19,720 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีฟื้นตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,283.01 จุด และต่ำสุด 1,274.21 จุด
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีปรับตัวขึ้น โมเมนตัมฟื้นตามตลาดหุ้นภูมิภาค จากความผันผวนสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน ที่ตลาดคาดหวังเชิงบวกในการเจรจาครั้งถัด ๆ ไป ประกอบกับปัจจัยต่างประเทศถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมา มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งตลาดประเมินโอกาสลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ในเดือนต.ค. และ ธ.ค. 68 ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า และบาทกลับมาแข็งค่า สนับสนุนโมเมนตัมตลาด โดยเช้านี้หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดปรับตัวขึ้น
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียืนแดนบวกได้ วันนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเห็นความชัดเจนไทม์ไลน์มาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เข้าสู่ช่วงการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน แนะเลือกหุ้นที่งบไตรมาส 3/68 ออกมาดี อาทิ กลุ่มไฟแนนซ์ โรงไฟฟ้า แนะนำย่อทยอยสะสม โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด แนวต้านถัดไป 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,689.75 ล้านบาท ปิดที่ 169.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,449.16 ล้านบาท ปิดที่ 154.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,049.36 ล้านบาท ปิดที่ 129.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 958.55 ล้านบาท ปิดที่ 25.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท
TISCO มูลค่าการซื้อขาย 906.38 ล้านบาท ปิดที่ 107.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท