TSM Group ปิดฉากความสำเร็จ “TSM HUG RIDE ปั่นด้วยใจไปภูพระบาท ครั้งที่ 1”กระแสตอบรับดีนักปั่นร่วมงานกว่า 500 ราย นำรายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่มทีเอสเอ็ม (TSM Group) ประกาศความสำเร็จในการจัดกิจกรรม “TSM HUG RIDE ปั่นด้วยใจไปภูพระบาท ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการ “ยิ้มยั่งยืน” กระแสตอบรับดีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 500 คน ตอกย้ำเจตนารมณ์บริษัทในสร้างความยั่งยืนทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมนำรายได้สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่น
ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกำกับองค์กร บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด ในเครือ TSM Group กล่าวว่า TSM Group มุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดกิจกรรม ‘TSM HUG RIDE ปั่นด้วยใจไปภูพระบาท ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ ‘ยิ้มยั่งยืน’ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีนักปั่นเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 500 ราย จากหลากหลายพื้นที่ทั้งประชาชนทั่วไป หน่วยงาน เครือข่ายในจังหวัด รวมถึงนักปั่นต่างชาติจาก สปป.ลาว จำนวนหลายรายเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ รุ่นแข่งขัน (Race Ride) และรุ่นท่องเที่ยว (Fun Ride) ซึ่งผู้ร่วมแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกอันทรงคุณค่า เข็มกลัดหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ชัยศรี ตำนานพระคู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดโพธิ์ชัยศรี อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ การแข่งขันเส้นทางเริ่มต้นจากบริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด ไปสู่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกในปี 2567 เพื่อให้นักปั่นได้สัมผัสบรรยากาศระหว่างทางด้วย
สำหรับกิจกรรม “TSM HUG RIDE มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพและการเข้าถึงอาหารปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) ในรูปแบบคาร์บอนต่ำ เพิ่มการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Green Event รวมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่
ภายในงานนอกจากการแข่งขันจักรยานแล้ว ยังมีบูธส่งเสริมความรู้ด้านการบริโภคน้ำตาลอย่างเหมาะสมภายใต้แนวคิด “กินอย่างรู้หวาน” ผ่านโซน Good Sugaaar และน้ำตาลรักโลก รวมถึงบูธอาหารปลอดภัยที่นำเสนอแนวคิด Zero Waste และ Sustainable Living เช่น การจัดเตรียมน้ำดื่มแบบ Refill Station การงดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และการใช้ผลไม้ปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลและสื่อสารการลดคาร์บอน กิจกรรม ReBin Station รัก(ษ์) เปลี่ยนโลก โดยการมอบถังขยะให้แก่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท รวมถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้ “กล้ารักษ์โลก” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับระบบนิเวศในพื้นที่ อีกทั้งผู้เข้าร่วมยังได้สัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกัน
ดร.กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผลสำเร็จจากการจัดงานคือ การช่วยส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรู้ด้านโภชนาการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ อีกทั้ง นำรายได้มาสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอีกความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และชุมชนในท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของบริษัท และช่วยจุดประกายให้มีแผนสานต่อกิจกรรม หรือขยายการดำเนินการไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อนำความยั่งยืนไปให้กับทุกภาคส่วน สอดคล้องบทบาทของ TSM Group ในการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน”