หุ้นแกว่งขึ้นตามภูมิภาคคาดหวังเฟดหั่นดอกเบี้ย เกาะติดเทรดวอร์จีน-สหรัฐ

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์อัพ หลังจากเมื่อวานนี้ปรับตัวลงไป ประกอบกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เปิดมาปรับตัวขึ้น ส่วนหนึ่งคาดว่รจะมาจากการที่เมื่อคืนนี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้มีการสัมภาษณ์และกล่าวถึงการที่มีโอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ ทำให้เป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นกดดันจากตลาดหุ้นอยู่จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีการตอบโต้กัน ซึ่งยังคงต้องติดตามการเจรจา ส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่าจะมีการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาอย่างไร
โดยให้แนวต้าน 1,275-1,280 จุด แนวรับ 1,255-1,260 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (14 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,270.46 จุด เพิ่มขึ้น 202.88 จุด หรือ +0.44%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,644.31 จุด ลดลง 10.41 จุด หรือ -0.16% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,521.70 จุด ลดลง 172.91 จุด หรือ -0.76%
- ตลาดหุ้นเอเชียภาคเช้าเปิดบวก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ระดับ 47,002.30 จุด เพิ่มขึ้น 154.98 จุด หรือ +0.33%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,714.89 จุด เพิ่มขึ้น 273.54 จุด หรือ +1.08% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,867.54 จุด เพิ่มขึ้น 2.31 จุด หรือ +0.06%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (14 ต.ค.) 1,266.38 ลดลง 20.60 จุด (-1.60%) มูลค่าซื้อขาย 42,503.92 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (14 ต.ค.) 2,871.79 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. (14 ต.ค.) ลดลง 79 เซนต์ หรือ 1.33% ปิดที่ 58.70 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (14 ต.ค.) อยู่ที่ 0.79 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.62 ตลาดจับตาถ้อยแถลงจนท.เฟด-ราคาทอง คาดกรอบวันนี้ 32.50-32.80
- "อนุทิน" ตั้ง "เอกนิติ" เป็นหัวหน้าคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาภาษีกับสหรัฐฯ สั่งสำนักงบฯ ปรับไทม์ไลน์การจัดทำปฏิทินงบประมาณปี 2570 ไม่ให้สะดุดรอยต่อการเลือกตั้งและมีรัฐบาลชุดใหม่ พร้อมประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดแรก 15 ต.ค.นี้
- ครม.เคาะกรอบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 2569 วงเงินรวมกว่า 1.56 ล้านล้าน ตั้งเป้าเบิกจ่าย 4.4 แสนล้านในปี 2569 หนุนจีดีพีโต 0.3% "คลัง" เน้นเพิ่มประสิทธิภาพเบิกจ่าย 95% เร่งนำเข้าช่วงบาทแข็ง
- "เอกนิติ" รองนายกฯเศรษฐกิจ ประกาศทะลวงเม็ดเงินลงทุนค้างท่อ BOI กว่า 300,000 ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม 2569 พร้อมเปิดโครงการ Fast Pass ให้กับ 70 โครงการ "Data-PCB-โรงไฟฟ้า" ของ BOI ลดขั้นตอน-ปลดล็อกอุปสรรค-เร่งออกใบอนุญาตทุกหน่วยงานภายใน 30 วัน เร่งดึงเงินลงทุนต่างชาติเข้าเติมระบบเศรษฐกิจ จับตาประชุมบอร์ด BOI ชุดใหม่ออก 3 มาตรการ เร่งรัดยกระดับการลงทุน Quick Win ใน 4 เดือน ขณะที่ ครม.อนุมัติเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ 1.6 ล้านล้าน ช่วยกระตุ้น GDP 0.3%
- คลังชง ครม.เศรษฐกิจ อัดแพ็กเกจปลุกท่องเที่ยวปลายปี เร่งส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ-อปท. เบิกงบฯอบรมสัมมนาร่วม 10,000 ล้าน ใน 3 เดือน งัดมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดากิน-เที่ยว โรงแรม/โฮมสเตย์ลงทุนปรับปรุงที่พักหักรายจ่ายได้ 1.5 หรือ 2 เท่า ด้าน ททท.อัดบิ๊กอีเวนต์ทั่วประเทศกระตุ้นไทยเที่ยวไทยโค้งท้าย
- จับตา "ทรัมป์-สี" พบกันช่วงประชุมเอเปคปลาย ต.ค.นี้ ท่ามกลางสงครามการค้า ที่อาจปะทุแรงขึ้น หลังจากทั้ง 2 ฝ่าย เพิ่มแรงกดดันการค้า สหรัฐขู่ขึ้นภาษีนำเข้า 100% จีนคว่ำบาตรสายเดินเรือเกาหลีใต้ในสหรัฐ ด้านการส่งออกจีนโตเร็วสุดในรอบ 6 เดือน เพิ่มอำนาจต่อรองจีน ลดพึ่งตลาดสหรัฐ หุ้นเอเชียร่วมกังวลเทรดวอร์รอบใหม่
- ธปท. ชี้แจงจดหมายเปิดผนึกกรณีเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนอยู่ที่ 0.5% ต่ำกว่ากรอบ 1-3% สาเหตุหลักจากราคาพลังงานและอาหารสด ยืนยันเงินเฟ้อต่ำไม่ได้ส่งสัญญาณเงินฝืด และพร้อมใช้เครื่องมือนโยบายการเงินดูแลเศรษฐกิจ คาดเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบ เป้าหมายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2570
- ไฮสปีด 3 สนามบินอลเวง ! ผู้ว่ารฟท.ลาออก-สกพอ.ชี้ชัดไม่แก้สัญญา กระทบอู่ตะเภา-เมืองการบินไม่เกิด ลามเมืองใหม่อีอีซีทางอ้อม ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลง ลุ้น 'พิพัฒน์' ตัดสินใจเดินหน้าแก้สัญญาต่อ
- "3 ซีอีโอแบงก์" ประสานเสียง "เศรษฐกิจไทย" ชะลอตัวหนัก ห่วง "หนี้เสีย" ลุกลาม "เอสซีบี เอกซ์" ชู "เอไอ" ตัวช่วย ลดต้นทุน "กสิกรไทย" เผชิญความท้าทาย จาก "ลูกค้าเหนื่อยล้า" มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ "ทีทีบี" ชี้ "ข้อมูลครบ-เครดิต สกอร์ภาคบังคับ" กระดุมเม็ดแรกแก้หนี้
*หุ้นเด่นวันนี้
- KTC (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 32 บาท คาดกำไรไตรมาส 3/68 ที่ 1.96 พันลบ. +4% QoQ, +2% YoY หนุนจากสินเชื่อที่เติบโตได้เล็กน้อย ขณะที่ Credit Cost ปรับตัวลดลง ด้านคุณภาพสินทรัพย์ยังแข็งแกร่งโดยคาด NPL Ratio จะทรงตัวในระดับต่ำที่ 1.83% เราคาดกำไรปี 68-70 ยังเติบโตได้แข็งแรงเฉลี่ยราว 5% CAGR ส่วนอีก Upside คือโอกาสที่ KTC มีโอกาสจ่าย Dividend Payout Ratio ที่สูงขึ้นจากสมมติฐานปัจจุบันของเราที่คาด 45% และให้ Yield 4.5%
- CENTEL (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 42.09 บาท เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ CENTEL จากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลใหม่ อีกทั้งผู้ว่าการ ททท. ได้เสนอไอเดียผ่าน social media ให้มีโครงการ ทัวร์ไทยคนละครึ่ง เพื่อดึงดูดคนไทยออกมาเที่ยวภายในประเทศ ประกอบกับเราคาดหวังการฟื้นตัวใน 2H68 ที่เป็น high season เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารยังสามารถเติบโตได้จากการขยายสาขาใหม่โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่ร่วมลงทุนเป็น JV อย่างไรก็ตามแม้จะมีผลกระทบจากการเปิดโรงแรมใหม่สองแห่งที่ Maldives แต่เรามองว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการสะสมหุ้น เพื่อรอโรงแรมใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต
- AP (พาย) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 9.50 บาท ผู้บริหารยืนยันคงเป้าเปิดโครงการปี 68 ที่ 6.5 หมื่นล้านบาท โดยใน 2H68 เหลือมูลค่าโครงการที่มีกำหนดรอเปิดอีก 5.3 หมื่นล้านบาท (1H68 เปิดแล้ว 18% ของเป้าปี) ซึ่งเรามองเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการฟื้นตัวของยอดขาย ประกอบกับคาดมีสัดส่วนการโอนคอนโด JV อัตรากำไรสูงที่มากขึ้น หนุนยอดโอนกรรมสิทธิ์และอัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นใน 2H68