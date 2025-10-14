คลัง ชง มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเร่งรัดเบิกจ่าย เข้า ครม.เศรษฐกิจนัดแรก

คลัง ชงครม.เศรษฐกิจนัดแรกพรุ่งนี้(15 ต.ค.) เคาะมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านกรมบัญชีกลางพร้อมรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำแผนเบิกจ่ายสอดรับนโยบาย Quick Big Win
พรุ่งนี้(15 ต.ค. 2568 )จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยจะให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการจัดงานประชุมสัมมนาในช่วง 4-5 เดือน (ต.ค.68-ก.พ.69) วงเงินราว 6,000- 8,000 ล้านบาท รวมทั้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 1 แสนล้านบาทในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ( GDP) ปี 2568 ขยายตัวได้มากกว่า 2%
นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันมีงบเหลื่อมปีที่รอการเบิกจ่าย 3.2 แสนล้านบาท โดยกรมบัญชีกลางจะเน้นเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2569 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยกรมบัญชีกลางยังได้รับนโยบาย Quick Big Win จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ 2569 ให้ใกล้เคียงกับตัวเลขจริงมากที่สุด ทั้งนี้จะจัดทำรายงานเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสเพื่อนำเสนอรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง
ขณะที่ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568 ทำได้รวมกว่า 92.3% แบ่งเป็น การเบิกจ่ายงบประจำ 100.02% และการเบิกจ่ายงบลงทุนทำได้เพียง 65% ทั้งนี้ มีสาเหตุสำคัญมาจากงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.57 แสนล้านบาท ที่มีการอนุมัติเพิ่มเติมในภายหลัง ทำให้ส่วนราชการตั้งงบเบิกจ่ายไม่ทัน
“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนปีนี้กับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 65% เท่ากัน เพราะปีงบ 67 งบประมาณมีผลบังคับใช้ล่าช้า อย่างไรก็ตามหากดูผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 66 นั้น สามารถเบิกจ่ายได้สูงถึง 77% และก่อนสถานการณ์โควิดการเบิกจ่ายงบลงทุนทำได้สูงกว่า 70% ขึ้นไป”อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว