ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.78-อ่อนค่าตามแรงขายหุ้นไทย-ทิศทางสกุลเงินภูมิภาค

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(14ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.78 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 32.72 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นช่วงสั้นๆ ในตอนเช้า แต่ล้างช่วงบวกทั้งหมดและกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงบ่าย ตามแรงขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ทิศทางที่อ่อนค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ก่อนถ้อยแถลงของประธานเฟดในคืนนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2,885.95 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 756 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ตัวเลข CPI และ PPI เดือนก.ย. ของจีน รายงาน Beige Book ของเฟด และสถานการณ์ Government Shutdown ของสหรัฐฯ