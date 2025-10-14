ภูฏานประเทศแรกในโลก! ย้ายข้อมูล Digital ID ขึ้น Ethereum

ภูฏานประกาศย้ายระบบ Digital ID ของพลเมืองกว่า 8 แสนราย จาก Polygon สู่ Ethereum คาดแล้วเสร็จไตรมาสแรกปี 2569 สร้างประวัติศาสตร์ชาติแรกที่ใช้เครือข่ายบล็อกเชนสาธารณะเก็บข้อมูลตัวตนของประชาชนอย่างเป็นทางการ
ราชอาณาจักรภูฏานเดินหน้าสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการประกาศย้ายระบบ National Digital Identity (NDI) จาก Polygon มาสู่เครือข่าย Ethereum โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2569 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเกือบ 800,000 คนสามารถยืนยันตัวตนและข้อมูลประจำตัวได้บนบล็อกเชนสาธารณะที่โปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้น
Aya Miyaguchi ประธานมูลนิธิ Ethereum เปิดเผยว่าระบบดังกล่าว “เริ่มดำเนินการอย่างสมบูรณ์แล้ว” โดยระบุว่า “นี่ไม่ใช่เพียงก้าวสำคัญของภูฏาน แต่ยังเป็นความก้าวหน้าของโลก สู่อนาคตดิจิทัลที่เปิดกว้างและมั่นคงในระยะยาว”
ในพิธีเปิดตัวระบบดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีไวตาลิก บูเตอริน (Vitalik Buterin) ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum, Tshering Tobgay นายกรัฐมนตรีภูฏาน และมกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน เข้าร่วมในพิธีอย่างเป็นทางการ สะท้อนถึงความร่วมมือเชิงสัญลักษณ์ระหว่างรัฐบาลภูฏานกับเครือข่ายบล็อกเชนระดับโลก
ภูฏานโชว์วิสัยทัศน์ “Digital Sovereignty” เดินหน้าสู่การกระจายอำนาจอย่างแท้จริง
การย้ายระบบครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงครบรอบ 10 ปีของ Ethereum และถือเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ที่ต้องการผลักดันระบบข้อมูลแบบเปิดและตรวจสอบได้ โดย Miyaguchi เขียนผ่าน X ว่า “เมื่อฉันเดินทางมาเยือนภูฏานครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2567 ฉันสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณเดียวกันระหว่างภูฏานกับ Ethereum ทั้งสองต่างเชื่อว่าความก้าวหน้าของอนาคตต้องตั้งอยู่บนคุณค่าพื้นฐานที่มั่นคง”
เธอยังเสริมว่า “เป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นประเทศหนึ่งมุ่งมั่นสร้างระบบตัวตนที่ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเองอย่างแท้จริง (self-sovereign identity)”
อย่างไรก็ดี Ethereum ซึ่งมีเครือข่ายผู้ตรวจสอบธุรกรรม (validator nodes) กระจายอยู่ทั่วโลก จะเข้ามาเสริมศักยภาพให้ระบบ NDI ของภูฏานมีความกระจายศูนย์ โปร่งใส และยืดหยุ่นมากขึ้น โดยระบบใหม่นี้สามารถออก Verifiable Credentials (VCs) และใช้ลงนามเอกสารดิจิทัลบนเครือข่าย Ethereum ได้โดยตรง
ขณะที่ Lyonchen Tshering Tobgay นายกรัฐมนตรีภูฏาน กล่าวในพิธีเปิดว่า “การใช้เครือข่าย Ethereum ช่วยยกระดับความมั่นคง โปร่งใส และเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภูฏานให้แข็งแกร่งกว่าที่เคย”
"จาก Hyperledger สู่ Polygon และก้าวล่าสุดบน Ethereum" เส้นทางวิวัฒน์ดิจิทัลแห่งภูฏาน
ตามรายงานจาก Bhutan Times ระบุว่าระบบบัตรประชาชนดิจิทัลของภูฏานเปิดตัวครั้งแรกในปี 2566 โดยมกุฎราชกุมารทรงเป็น “พลเมืองดิจิทัลคนแรกของชาติ” ก่อนที่รัฐบาลจะย้ายระบบจาก Hyperledger มายัง Polygon ในเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อยกระดับการขยายตัวของระบบด้วยเทคโนโลยี Zero-Knowledge Proofs (ZK) ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับธุรกรรมจำนวนมากโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี การย้ายสู่ Ethereum ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการยกระดับสู่โครงสร้างบล็อกเชนสาธารณะอย่างแท้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของภูฏานในการสร้างระบบข้อมูลแบบเปิดที่ประชาชนสามารถตรวจสอบและควบคุมได้ด้วยตนเอง
Aya Miyaguchi กล่าวทิ้งท้ายว่า “สิ่งที่ภูฏานทำสะท้อนแก่นแท้ของสิ่งที่ Ethereum ถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบอำนาจให้ประชาชนมีสิทธิ์ในข้อมูลของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นโดยไม่ต้องพึ่งศูนย์กลาง และผลักดันระบบดิจิทัลที่เท่าเทียมและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน”
ทั้งนี้ รัฐบาลภูฏานยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลก โดยปัจจุบันถือครองประมาณ 11,286 BTC คิดเป็นมูลค่าราว 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ภูฏานกลายเป็นชาติอันดับ 5 ของโลกที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลในคลังสมบัติของรัฐมากที่สุด