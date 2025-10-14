ทีทีบีเผยความตึงเครียดการค้าสหรัฐฯ–จีนกดดันบาทอ่อนต่อเนื่อง

ฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 14–20 ตุลาคม 2568 จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 32.30–32.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยระดับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 32.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ในด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กลับมากระตุ้นความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอีกครั้ง ด้วยการประกาศปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็นสองเท่า รวมถึงการออกมาตรการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์สำคัญ เพื่อตอบโต้การจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่าทีของสหรัฐฯ มีความอ่อนลง และยังคงมีแผนการเจรจากับทางการจีนต่อไป
ขณะเดียวกัน รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ประจำเดือนกันยายน ระบุว่า กรรมการมีความเห็นสอดคล้องกันว่าความเสี่ยงต่อภาวะการจ้างงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีความเหมาะสมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้จะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับระดับเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นเบื้องต้นของผู้บริโภคสหรัฐฯ (University of Michigan) ประจำเดือนตุลาคม ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 55.0 จาก 55.1 แต่ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 54.1 โดยความเชื่อมั่นยังคงได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะตลาดแรงงาน ทั้งนี้ การคาดการณ์เงินเฟ้อในช่วง 1 ปี และ 5 ปีข้างหน้า ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.6% และ 3.7% ตามลำดับ
ในส่วนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยแตะระดับสูงสุดที่ 32.82 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน สอดคล้องกับการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ แม้ว่าจะมีช่วงที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงข้ามคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินบาทมีการปรับแข็งค่ากลับเล็กน้อยจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง