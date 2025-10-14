CEO กสิกรไทยได้รับเลือกจาก Fortuneเป็นผู้นำหญิงทรงอิทธิพลแห่งเอเชีย 2 ปีซ้อน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)เผยว่า นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Fortune ให้ติดอันดับ The Fortune Most Powerful Women Asia 2025 โดยเป็นผู้นำหญิงที่ทรงอิทธิพลสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 33 จาก 100 ผู้นำหญิงทรงอิทธิพลของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ ซึ่งเป็นการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อผู้นำหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
ทั้งนี้ จากผลการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และการสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจให้แก่ธนาคารกสิกรไทย นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และภาวะผู้นำอันทรงพลัง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำหญิงทั่วทั้งภูมิภาค
"ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างและยกระดับศักยภาพสูงสุดของทุกชีวิตและทุกธุรกิจที่ธนาคารเกี่ยวข้อง ผ่านบริการทางการเงินที่น่าเชื่อถือและสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ด้วยหัวใจแห่งการบริการ เพื่อส่งต่อพลังแห่งความสำเร็จที่พร้อมยกระดับชีวิตและประเทศของเรา ธนาคารไม่ได้เพียงให้บริการในประเทศไทย แต่ยังสร้างอนาคตของอาเซียน+3 ด้วยความเชื่อมั่นว่า พลังที่แท้จริง เริ่มต้นจาก ‘พวกเรา’ "นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าว