LH Bank จัดสัมมนา “Wealthy Longevity” วางแผนชีวิตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank จัดสัมมนา “Opportunities Beyond Border ในหัวข้อ “Wealthy Longevity” นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต “อายุยืนอย่างมั่งคั่ง” ทั้งในด้านการเงิน สุขภาพ และจิตใจ เริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมงาน ถือเป็นการเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งและความสำเร็จ ต่อด้วยงานสัมมนาเชิงลึกด้านการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การส่งต่อคุณค่าทางการเงินไปสู่รุ่นถัดไปอย่างมีเป้าหมาย จากผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินไทย โดย ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ Host of 8 Minute History และ Morning Wealth (ที่ 4 จากขวา) เพื่อต่อยอดทุกความสำเร็จและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยมี นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย LH Bank (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานจัดงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ณ Auditorium Hall ฟีนิกซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ