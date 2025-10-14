ATLASขายหุ้นไอพีโอเกลี้ยง เข้าเทรด SET 20 ต.ค.นี้

"แอตลาส เอ็นเนอยี "กระแสตอบรับดี มีจองซื้อหุ้นไอพีโอหมดเกลี้ยง! สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เนื่องจากจากราคาจอง 3 บาทต่อหุ้นโดนใจ ปัจจัยพื้นฐานสุดแกร่ง ทั้งแผนบุกขยายธุรกิจก๊าซ LPG เต็มรูปแบบ ส่วนธุรกิจสื่อโฆษณามาร์จิ้นสูงมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก มาพร้อมกับพลังเครือข่าย Ecosystem กลุ่ม PTG หนุนอนาคตก้าวกระโดด เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ฟากซีอีโอ"สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์" ประกาศเดินหน้ารุกขยายธุรกิจเต็มกำลังภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อสร้างความสุขให้ทุกครัวเรือน”
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 418.12 ล้านหุ้น ในราคา 3.00 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 7–10 ตุลาคม 2568 ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนผ่าน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 8 ราย
"ผลตอบรับดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพการเติบโตของ ATLAS ซึ่งดำเนินธุรกิจ ก๊าซ LPG แบบครบวงจร ควบคู่กับธุรกิจสื่อโฆษณาที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้แข็งแกร่งในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับอานิสงส์จาก Power of Network และ Ecosystem ของกลุ่ม PTG ผ่านฐานสมาชิก Max Card กว่า 20 ล้านราย ที่ช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
นอกจากนี้การตั้งราคา IPO ที่ 3 บาทต่อหุ้น เป็นระดับที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีค่า P/E Ratio ประมาณ 15 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มพลังงานและมีเดียที่อยู่ราว 23 เท่า จึงถือเป็นระดับราคาที่มีส่วนต่างของมูลค่า (Valuation Gap) ให้เติบโตได้ในอนาคต
นายอมร พิริยะแพทย์สม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ ATLAS กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้จะสร้างฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพการขยายธุรกิจในทุกมิติ โดยบริษัทฯจะนำเงินระดมทุนกว่า 1,255 ล้านบาท ไปใช้ขยายธุรกิจ LPG ครอบคลุมตั้งแต่ ก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน, โรงบรรจุแก๊ส, ถังแก๊ส, เพิ่มสถานีบริการก๊าซ LPG รวมถึงต่อยอด โครงการ PT Auto Transform ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG และขยายฐานลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพิ่มเติม อีกทั้งลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายก๊าซ LPG
“หลังการระดมทุน ATLAS จะมีความพร้อมในการลงทุนทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผลประกอบการเติบโตในอนาคต โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรกวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค”
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนใน SET ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มโอกาสการเติบโตในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อสร้างความสุขให้ทุกครัวเรือน”
ATLAS มีจุดแข็งจากการดำเนินธุรกิจ จำหน่ายก๊าซ LPG แบบครบวงจร ครอบคลุมการจัดจำหน่ายก๊าซบรรจุถัง การบริหารสถานีบริการ และโรงบรรจุก๊าซด้วยตนเองทุกขั้นตอน อีกทั้งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 14% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงที่อยู่เพียง 3–5%
ขณะเดียวกัน ATLAS ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2568 ATLAS ยังมีส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) อันดับ 1 ของกลุ่ม LPG ภาคขนส่ง (Auto LPG) ด้วยยอดขายรวม 116.3 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็น 31.1% และมาร์เก็ตแชร์ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม LPG ของประเทศไทย ด้วยปริมาณการจำหน่ายรวม 205.6 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 11.1 % จากปริมาณการจำหน่ายรวมทั้งประเทศที่ 1,844.5 ล้านกิโลกรัม ตอกย้ำสถานะผู้นำในตลาดเฉพาะทางที่ยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมากในอนาคต
ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 5,935.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 641.65 ล้านบาท หรือ 12.12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5,294.19 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 155.70 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 14.4% โดยในไตรมาส 2/2568 กำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86% เทียบไตรมาส 1 /2568 กำไรสุทธิ 54 ล้านบาท จากแรงหนุนรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณาอย่างมีนัยสำคัญ