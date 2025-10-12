ดับร้อน DELTA...ทุบราคาสู่ขาลง / สุนันท์ ศรีจันทรา

แม้ดัชนีหุ้นจะพุ่งทะยานขึ้นมาเหนือระดับ 1300 จุดได้ และมีแนวโน้มไปต่อ แต่เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ดัชนี ฯ กลับปักหัวลงอย่างรุนแรง ติดลบไป 27.01 จุด ถอยมาตั้งหลักที่ระดับ 1,286.98 จุด ทำให้ทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้นกลับสู่ความไม่แน่นอนอีกครั้ง
สาเหตุการปรับฐานใหญ่ของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ เป็นสาเหตุเดียวกับการที่ตลาดหุ้นพุ่งทะยาน จนดัชนี ฯ ตีฝ่าระดับ 1300 จุด ขึ้นมาได้ โดยเกิดจากหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA เพียงตัวเดียว
DELTA เป็นหุ้นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตลาดหุ้น มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 2.23 ล้านบาท ก่อนถูกตลาดหลักทรัพย์ใช้มาตรการกำกับการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคมถึง 30 ตุลาคมนี้ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นติดต่อ 7 วันทำการ และเนื่องจากมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนี ฯ สูง การขึ้นลงของราคาหุ้นทุก 1 บาท จะมีผลต่อการขึ้นลงของดัชนี ฯประมาณ 0.7 จุด
การพุ่งขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตลอด 7 วันทำการ จึงผลักดันดัชนี ฯ ขึ้นมาหลายสิบจุด จนตีฝ่าแนวต้านระดับ 1300 จุดขึ้นมาได้ และกำลังจะก้าวข้าม 1320 จุด
แต่ตลาดหลักทรัพย์ได้ดับความร้อนแรง DELTA เสียก่อน โดยประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 กำหนดให้ซื้อหุ้นด้วยเงินสด และห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายหุ้น เพื่อนำไปเป็นหลักทรัพย์วางค้ำประกันการขอสินเชื่อซื้อหุ้น ซึ่งมีผลทันทีในวันที่ 10 ตุลาคม
การประกาศมาตรการกำกับการซื้อขาย เหมือนกับการโยนระเบิดลงกลางวงเก็งกำไรหุ้น DELTA ราคาหุ้นดิ่งวูบลงทันที 22 บาท เมื่อเปิดการซื้อขายวันศุกร์ และลงไปต่ำสุดที่ 173.50 บาท ก่อนกระเตื้องขึ้นและปิดการซื้อขายที่ 179.50 บาท ลดลง 18 บาท
การทรุดตัวของ DELTA ฉุดให้ดัชนี ฯ ดิ่งลงตามมา และหลุดแนวรับที่ระดับ 1300 จุด โดยถอยลงมาตั้งหลักใหม่ที่ระดับ 1286.98 จุด ขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายหนัก 1,678 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ส่วนหนึ่งเป็นการเทขายหุ้น DELTA
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา DELTA เจอมาตรการกำกับการซื้อขายมาอย่างโชกโชน แทบนับครั้งไม่ถ้วน แต่ราคาหุ้นไม่ได้ผันผวนรุนแรงเหมือนครั้งนี้ โดยปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยไม่กี่วัน หลังจากนั้นจะเริ่มปรับตัวขึ้นมาใหม่
ระหว่างวันที่ 6-26 มกราคม 2564 DELTA ถูกมาตรการกำกับการซื้อขายเป็นครั้งแรกในรอบ5 ปี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ถึง 2 มีนาคม 2564 DELTA ถูกมาตรการกำกับการซื้อขายเป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคมถึง 5 สิงหาคม 2564
ปี 2565 ราคาหุ้น DELTA เคลื่อนไหวด้วยความสงบเรียบร้อย และว่างเว้นจากการถูกใช้มาตรการกำกับการซื้อขาย แต่ปี 2566 กลับมาเจามาตรการดับร้อนของตลาดหลักทรัพย์รอบใหม่ โดยระหว่างวันที่ 3-21 เมษายน 2566 ถูกมาตรการกำกับการซื้อขาย และระหว่างวันที่ 20 มิถุนายนถึง 10 กรกฎาคม 2566 ถูกมาตรการกำกับการซื้อขายซ้ำ
และปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายนถึง 11 ธันวาคม ถูกประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายอีกครั้ง
ในรอบ 5 ปี DELTA เจอมาตรการกำกับการซื้อขาย สยบความร้อนแรงของราคาหุ้นรวมทั้งหมด 7 ครั้ง แต่ครั้งล่าสุด ราคาหุ้นเซถลาอย่างหนัก เนื่องจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นมาสูงมาก จนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศส่วนใหญ่ แนะนำให้ขายทำกำไร
เพราะราคาขึ้นสูงเกินราคาเป้าหมายไปมาก ค่า พี/อี เรโช ทะลุกว่า 130 เท่า ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุน แม้ล่าสุด จะมีโบรกเกอร์ต่างชาติ แนะนำให้ช้อน DELTA เพราะมองว่า แนวโน้มผลประกอบการเติบโตสดใสก็ตาม แต่บทวิเคราะห์เชียร์หุ้น DELTA ของโบรกเกอร์ต่างชาติ ออกมาได้เพียง 1 วัน หุ้นก็หัวทิ่มหัวตำลงมา
DELTA วงแตกแล้ว และส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงดัชนี ฯ ที่ทรุดหนักตาม แต่ประสบการณ์อันโชกโชนจากถูกมาตรการกำกับการซื้อขาย ราคาหุ้นมันจะสยบลงหรือปรับฐานลงเพียงช่วงระยะสั้น ก่อนจะเริ่มต้นวิ่งกลับขึ้นมาใหม่
นักเก็งกำไรที่ชอบ “วัดดวง” อาจหาจังหวะ ช้อนเก็บ DELTA ดักเก็งกำไรเมื่อกลับมาฟื้นตัว
แต่ต้องประเมินว่า จุดต่ำสุดของ DELTA รอบนี้อยู่ที่ใด เพราะแนวโน้มระยะสั้นอาจไหลลงต่อ โดยมีดัชนีแนสแดก เมื่อวันศุกร์ที่ทรุดลงกว่า 3% เนื่องจากความหวาดผวาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ปะทุขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นข่าวร้ายที่ซ้ำเติม
การปรับฐานของ DELTA รอบนี้ เป็นโอกาสของนักลงทุนที่หาจังหวะช้อนหุ้นดักเก็งกำไร เพียงจะตั้งรับในราคาเท่าไหร่ดี
เพราะ DELTA มีโอกาสไหลลงต่อ และฉุดดัชนี ฯ ให้รูดลงตามด้วย