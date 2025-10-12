อัพเดต 11 หุ้นเสน่ห์แรง มัดใจขาใหญ่ 11 เซียนดังใจตรงกันรุมจัดเข้าพอร์ต

ส่อง 11 หุ้น ที่มีเซียนหุ้น มากกว่า 1 รายเข้าถือหุ้นร่วมกัน โดย 11 เซียนหุ้น ประกอบด้วยสถาพร งามเรืองพงศ์ (เซียนฮง) ,ดิว- วีรวัฒน์ วลัยเสถียร (นักลงทุน อินฟูล คนดัง ),นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย(บอย ท่าพระจันทร์),นาย วัชระ แก้วสว่าง (เสี่ยป๋อง),นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล (เสี่ยปู่) ,ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (คู่ซี้ ดร.นิเวศน์), นาย คเชนทร์ เบญจกุล (เซียนVI) ,นายนิติ โอสถานุเคราะห์,นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ (เซียนมี่) ,หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี,นาย พีรนาถ โชควัฒนา(ทายาทเครือสหพัฒน์)
1.CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ ถือลำดับ 10 ถือ 143,385,900 หุ้นหรือ 1.60% มูลค่า6.88พันล้าน บาท,นาย ปริญญา เธียรวร ถือลำดับ 11 ถือ 114,702,000 หุ้นหรือ 1.28% มูลค่า 5.50 พันล้าน บาท,นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร (ภรรยาด.ร.นิเวศน์) ถือลำดับ 17 ถือ 45,000,000 หุ้น หรือ 0.50% มูลค่า 2.16 พันล้านบาท,โดยมี บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัดถือใหญสุด ถือ 2,765,242,300 หุ้น หรือ 30.78%,สำนักงานประกันสังคม 3.15%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.05%
CPALL มาร์เก็ตแคป 431,188.86 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -13.90%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 48.00 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 68.00/41.50 บาท,ค่า P/E 15.77 เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 2.83%,ธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven
2.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดิว-นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร (นักลงทุน อินฟูล คนดัง ลูกชายดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตรัฐมนตรี) ถือลำดับ 7 ถือ 11,160,000 หุ้นหรือ 1.39% มูลค่า 1.13 พันล้านบาท ,นาง ดวงใจ วลัยเสถียร (คุณแม่คุณดิว) ถือลำดับ 11 ถือ7,729,800 หุ้นหรือ0.97%มูลค่า 803 ล้านบาท,นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ (เซียนฮง)ถือลำดับ 13 ถือ 6,574,400 หุ้น หรือ 0.82% มูลค่า 683ล้านบาท,โดยมี บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือใหญ่สุด 11.54%,บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 2.82%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง1.36%,สำนักงานประกันสังคม 1.04%
TISCO มาร์เก็ตแคป 83,267.14 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +5.58%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +0.97%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 104.00 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 105.00/95.00 บาท,ค่า P/E 12.42 เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 7.45%,ธุรกิจ Holding Company ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก
3.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย (บอย ท่าพระจันทร์) ถือลำดับ 2ถือ 47,700,100 หุ้น หรือ 3.27% มูลค่า 543 ล้านบาท, สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือลำดับ 3 ถือ 33,349,700 หุ้น หรือ 2.28% มูลค่า380ล้านบาท,โดยมีบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 51.99%
JMTมาร์เก็ตแคป 16,641.03 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -37.36%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +1.79%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 11.40 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 22.00/7.35 บาท,ค่าP/E 11.83 เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 5.79%,ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
4.MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือลำดับ 4 ถือ 25,001,400 หุ้น หรือ 4.58% มูลค่า136ล้าน บาท, มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ (แม่สถาพร) ถือลำดับ 6 ถือ 14,875,400 หุ้น หรือ 2.73% มูลค่า 81 ล้านบาท,นาย วัชระ แก้วสว่าง (เสี่ยป๋อง) ถือลำดับ 17ถือ 3,898,000 หุ้น หรือ 0.71% มูลค่า 21 ล้านบาท มี นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ ถือใหญ่สุด 16.90%
MALEE มาร์เก็ตแคป 2,974.24 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -41.71%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -2.68%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 5.45 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 13.50/5.05 บาท,ค่า P/E 12.57 เท่า,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 1.83%,ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
5.PROUD บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล (เสี่ยปู่)ถือลำดับ 7 ถือ 25,260,000หุ้นหรือ2.59% มูลค่า 25 ล้านบาท,นาย นเรศ งามอภิชน ถือลำดับ 8ถือ22,604,800 หุ้น หรือ2.32% มูลค่า 22 ล้านบาท,นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือลำดับ 12 ถือ10,476,400 หุ้น หรือ 1.08% มูลค่า 10 ล้าน บาท, มี น.ส.พราวพุธ ลิปตพัลลภ ถือใหญ่สุด 23.50%
PROUD มาร์เก็ตแคป 993.49 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -19.69%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.97%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 1.01 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์1.45/0.99 บาท,ค่าP/E 17.27 เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ -%,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6.KLINIQ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ถือลำดับ 4 ถือ 14,737,882 หุ้น หรือ 6.70% มูลค่า 365 ล้านบาท,นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือลำดับ 7 ถือ 4,385,300 หุ้น หรือ 1.99% มูลค่า 108 ล้านบาท,นาย คเชนทร์ เบญจกุล ถือลำดับ 9 ถือ 2,472,142 หุ้น หรือ 1.12% มูลค่า 61 ล้านบาท,น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา(ลูกสาวดร. ไพบูลย์) ถือลำดับ 10 ถือ 1,730,000 หุ้น หรือ 0.79% มูลค่า 42 ล้านบาท,นายแพทย์ อภิรุจ ทองวัฒน์ ถือใหญ่สุด 32.73%
KLINIQ มาร์เก็ตแคป 5,456.00 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -23.69%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -10.63%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 24.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 35.75/20.20 บาท,ค่า P/E 15.73 เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 5.65%,ธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ
7.MASTER บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) นาย คเชนทร์ เบญจกุล ถือลำดับ 8 ถือ3,234,328หุ้นหรือ1.07% มูลค่า 36 ล้านบาท,นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ ถือลำดับ 10 ถือ1,921,071หุ้น หรือ 0.64% มูลค่า 21 ล้านบาท,นาย ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ถือใหญ่สุด 45.52%,THE BANK OF NEW YORK MELLON 0.52%,สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ทาลิส จำกัด 0.52%
MASTER มาร์เก็ตแคป 3,409.34 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -75.03%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -8.13%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 11.30 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 49.25/10.90 บาท,ค่า P/E 7.80 เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 7.08%,ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร
8.NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุลถือลำดับ 4 ถือ 8,184,900 หุ้น หรือ 4.09% มูลค่า 176 ล้านบาท,นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ถือลำดับ 16 ถือ 1,507,000 หุ้น หรือ 0.75% มูลค่า 32 ล้านบาท,บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 24.90%
NETBAY มาร์เก็ตแคป 4,320.00 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +27.06%, ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.82%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 21.60 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 25.00/13.60 บาท,ค่าP/E 16.54 เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 5.46%,ธุรกิจเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform
9.HL บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารีถือลำดับ 10 ถือ 3,124,500 หุ้น หรือ 1.15% มูลค่า 24 ล้านบาท,นาย พีรนาถ โชควัฒนา ถือลำดับ 11 ถือ 2,939,900 หุ้น หรือ 1.08% มูลค่า 22 ล้านบาท,นาย ศุภกร พันธุกานนท์ ถือใหญ่สุด 24.31%
HL มาร์เก็ตแคป 2,121.60 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -23.53%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -3.70%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 7.80 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.30/5.65 บาท,ค่าP/E 24.39 เท่า,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 2.22%,ธุรกิจ Holding Company โดยปัจจุบันลงทุนในธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง
10.AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือลำดับ 7 ถือ 23,393,700 หุ้น หรือ 3.92% มูลค่า 52 ล้านบาท,นาย นเรศ งามอภิชนถือลำดับ 8 ถือ 10,600,000 หุ้น หรือ 1.78% มูลค่า 23 ล้านบาท,นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ถือใหญ่สุด 23.09%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.69%
AJ มาร์เก็ตแคป 1,336.16 ล้านบาท, อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -37.43%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.75%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 2.24 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.40/1.94 บาท,ค่า P/E - เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ -%,ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม
11.MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายพีรนาถ โชควัฒนาถือลำดับ 3 ถือ 23,346,200 หุ้น หรือ 2.95% มูลค่า 263 ล้านบาท,นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร (ภรรยาดร.นิเวศน์)ถือลำดับ 7 ถือ 10,000,000 หุ้น หรือ 1.26% มูลค่า 113 ล้านบาท,น.ส. สุณี เสรีภาณุ 46.06%
มาร์เก็ตแคป 8,949.60 ล้านบาท,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +5.61%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +1.80%,ราคา ณ 10 ต.ค.68 ปิด 11.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.00/9.15 บาท,ค่า P/E 11.77 เท่า ,อัตราปันผล YTD อยู่ที่ 8.50%,ธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท