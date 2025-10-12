เอชเอสบีซีชี้เทรนด์ลงทุนตปท.มาแรงสิงคโปร์-ญี่ปุ่นยอดฮิต-ห่วงตลาดเงินผันผวน

เอชเอสบีซี ไพรเวท แบงก์ระบุแนวโน้มผู้ประกอบการมองหาโอกาสการลงทุนจากทั่วโลกและสร้างเครือข่ายความมั่งคั่งระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งขึ้นในยุคที่โลกมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นและกำลังเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบใหม่ เผยรายงานความมั่งคั่งของผู้ประกอบการทั่วโลก (Global Entrepreneurial Wealth Report) ปี 2025 ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการโยกย้ายสินทรัพย์และความมั่งคั่งข้ามพรมแดนของผู้ประกอบการทั่วโลก โดยพบว่าเกือบ 3 ใน 5 ของผู้ประกอบการทั่วโลก (59%) กำลังกระจายความมั่งคั่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งมากกว่าครึ่งของผู้ประกอบการทั่วโลก (57%) กำลังพิจารณาย้ายไปตั้งถิ่นฐานยังต่างประเทศ และเกือบครึ่งของผู้ประกอบการทั่วโลก (49%) วางแผนขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ขณะที่ผู้ประกอบการในเมืองไทยยังคงมีมุมมองเชิงบวกที่แข็งแกร่ง โดย 90% มั่นใจว่าสินทรัพย์และความมั่งคั่งส่วนบุคคลจะเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังมองหาโอกาสการลงทุนในระดับภูมิภาค โดยให้ความสนใจสิงคโปร์ (26%) และญี่ปุ่น (26%) เป็นจุดหมายยอดนิยมในการโอนย้ายสินทรัพย์และความมั่งคั่ง
จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการทั่วโลกกำลังปรับตัวรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้นการค้าข้ามพรมแดนและโอนย้ายสินทรัพย์ภายในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่งเห็นได้จาก 5 ตลาดที่ผู้ประกอบการสนใจขยายการลงทุนไปมากที่สุดล้วนอยู่ในเอเชียและตะวันออกกลาง โดยสิงคโปร์และฮ่องกงมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางธุรกิจและความมั่งคั่ง
ทั้งนี้ สาเหตุที่สิงคโปร์ติดอันดับหนึ่งของตลาดที่ผู้ประกอบการจากทั่วโลกต้องการโยกย้ายสินทรัพย์และความมั่งคั่งส่วนบุคคลไปมากที่สุด (15%) เพราะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค ขณะที่สหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ (11% เท่ากัน) เป็นศูนย์กลางความมั่งคั่งยอดนิยมลำดับถัดมา ด้วยการดึงดูดสินทรัพย์และความมั่งคั่งข้ามพรมแดนจากผู้ประกอบการจากเอเชียและตะวันออกกลางที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
นอกจากนี้ แม้ตลาดผันผวนและสถานการณ์โลกไม่แน่นอน แต่เจ้าของธุรกิจทั่วโลกส่วนใหญ่ (94%) ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจ และ 90% เชื่อว่าสินทรัพย์และความมั่งคั่งส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของความเชื่อมั่นนี้ โดยกว่า 3 ใน 5 (62%) ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือ AI เป็นปัจจัยหลักที่สร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ ในขณะที่การลงทุนใน AI กลายเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมสำหรับการขยายธุรกิจ
รายงานยังเผยให้เห็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ประกอบการทั่วโลก ดังนี้:
ความผันผวนในตลาดการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการทั่วโลกกังวลมากที่สุดว่าจะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์และความมั่งคั่งส่วนบุคลคล (40%) รองลงมา คือ อัตราเงินเฟ้อ (36%)
ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเพื่อซื้อรถยนต์สูงสุดที่ 58% รองลงมา คือ สินค้าฟุ่มเฟือย (53%) อสังหาริมทรัพย์ (53%) และสุขภาพ (50%)
แม้ว่า 78% ของผู้ประกอบการจากทั่วโลกจะมีแผนการส่งต่อธุรกิจที่ชัดเจน แต่ครึ่งหนึ่ง (51%) ยังกังวลว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่หากตนไม่อยู่ โดย40% ของอดีตผู้ประกอบการส่งต่อธุรกิจให้คนในครอบครัว ขณะที่ 20% ขาย, 17% โอนให้คนนอกครอบครัว และ 14% ปิดกิจการ
ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่ถือครองสินทรัพย์นอกตลาดและหุ้นจดทะเบียนในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (46% เท่ากัน) แม้ว่าการถือครองสินทรัพย์นอกตลาดของผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน
นายกาเบรียล คาสเตลโล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอชเอสบีซี ไพรเวท แบงก์ กล่าวว่า ในปีที่รูปแบบการค้าระหว่างประเทศที่มีมายาวนานถูกท้าทาย ผู้ประกอบการทั่วโลกต้องปรับตัวและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมใหม่ให้ได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมและมุมมองเชิงบวกของผู้ประกอบการเหล่านี้ช่วยสร้างความแข็งแกร่งของเส้นทางการค้าและโอกาสในระเบียงการค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตะวันออกกลางและศูนย์กลางความมั่งคั่งในเอเชีย โดยรายงานของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการทั่วโลกกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการเติบโตระดับโลกในระยะต่อไป และใช้ระเบียงการค้าเหล่านี้เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและสร้างความมั่งคั่ง
นายเบนจามิน หวัง ผู้อำนวยการสายงานไพรเวท แบงค์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการในประเทศไทย 90% มีมุมมองเชิงบวกว่าสินทรัพย์ส่วนบุคคลจะเติบโต จากผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน แนวโน้มธุรกิจ และโอกาสในการลงทุนและธุรกิจใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็มองหาโอกาสในระดับภูมิภาคโดยใช้ประโยชน์จากประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอย่างญี่ปุ่นและสิงคโปร์ โดยผู้ประกอบการในไทย 26% จากกลุ่มตัวอย่างมองสิงคโปร์เป็นจุดหมายยอดนิยมในการโอนย้ายสินทรัพย์และความมั่งคั่งส่วนบุคคล และอีก 26% สนใจประเทศญี่ปุ่น สิ่งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในประเทศไทยและความพร้อมในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนผ่านโอกาสการลงทุนระหว่างประเทศ