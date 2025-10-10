ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.70-อ่อนค่าลงตามแรงขายทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(10ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.59 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้าตามแรงขายทองคำในตลาดโลก แต่ทยอยฟื้นตัวกลับมาบางส่วนในช่วงก่อนปิดตลาดในประเทศตามทิศทางเงินเยนที่กลับมาแข็งค่าขึ้นตามแรงซื้อคืนของนักลงทุน หลังข่าวการถอนตัวของพรรคโคเมอาจทำให้พรรค LDP เผชิญความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,678.10 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 29 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (13-17 ต.ค.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึงสถานการณ์ชัตดาวน์ของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด นอกจากนี้ ปัจจัยจากฝั่งสหรัฐฯ ที่น่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากชัตดาวน์ ได้แก่ รายงาน Beige Book ของเฟด ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศอื่นที่ต้องติดตามจะอยู่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนก.ย. ของจีน (เช่น การส่งออก ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต) ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. ของญี่ปุ่นและยูโรโซน และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. ของยูโรโซน