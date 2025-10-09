ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.58-อ่อนค่าตามแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.53 บาทต่อดอลลาร์ฯ…เงินบาทอ่อนค่าลงแตะระดับ 32.64 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในระหว่างวัน ซึ่งนับเป็นระดับอ่อนค่าสุดนับตั้งแต่ 25 ส.ค. 68 ขณะที่ ยังคงมีแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ตลาดขาดปัจจัยใหม่ ๆ เพราะยังไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงที่มีการชัตดาวน์หน่วยงานราชการ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดเพื่อประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐฯ ในคืนนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 434.1 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 321 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.45-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และสถานการณ์ Government Shutdown ของสหรัฐฯ