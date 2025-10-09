ธปท. เปิดระบบให้ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์รายงานข้อมูลเพื่อแสดงตัวตน

ธปท. เปิดระบบให้ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. รายงานข้อมูลเพื่อแสดงตัวตน ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการ ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2568 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ธปท. ขอแจ้งให้นิติบุคคลทุกแห่งซึ่งปัจจุบัน[1]ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. (ยกเว้นสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และสหกรณ์แท็กซี่) โปรดรายงานข้อมูลการประกอบธุรกิจผ่านเว็บไซต์ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ธปท. ที่ https://www.bot.or.th/th/our-roles/financial-institutions/hire-purchase-leasing.html หรือสอบถามได้ทาง e-mail: hpls-bot@bot.or.th หรือ โทร. 1213