รัสเซียบุกจับเหมืองคริปโตเถื่อนกลางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ยึดกว่า 2,700 เครื่อง ลักขุดกินไฟหลวงนาน 7 ปี

ตำรวจรัสเซียบุกทลายเครือข่ายเหมืองคริปโตเถื่อนกลางเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ยึดเครื่องขุดกว่า 2,700 เครื่อง พบใช้เทคนิคปลอมข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อหลบเลี่ยงค่าใช้จ่ายมหาศาล ดำเนินกิจการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ก่อนถูกจับได้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ทางการรัสเซียเปิดเผยว่าได้เข้ายึดเครื่องขุดคริปโตจำนวนกว่า 2,700 เครื่อง (mining rigs) จากสถานที่ต้องสงสัยในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังพบหลักฐานว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 7 ปี โดยเครื่องเหล่านี้ถูกติดตั้งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้รอบศูนย์ปฏิบัติการที่เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2561
ใช้เทคนิค “บิดเบือนข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้า” จ่ายค่าไฟเพียงเศษเสี้ยวจากที่ใช้จริง
รายงานจากสำนักข่าว RBC ของรัสเซียระบุว่า ผู้ดำเนินการเหมืองคริปโตใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงในการปรับแต่งข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ค่าการใช้พลังงานที่ส่งไปยังผู้ให้บริการไฟฟ้าต่ำกว่าความจริงหลายเท่า ส่งผลให้สามารถขุดคริปโตได้โดยแทบไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเต็มจำนวน
ขณะที่ไอริน่า โวร์ค โฆษกกระทรวงมหาดไทยรัสเซีย เปิดเผยว่า ชาวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 3 ราย ซึ่งยังไม่เปิดเผยชื่อ ได้ทำสัญญาเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำหรับทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ 7 ปีก่อน แต่พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติทำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจนพบความผิดปกติชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและพบว่า ข้อมูลจากมิเตอร์ไม่สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟจริง ก่อนนำไปสู่การเข้าตรวจค้นครั้งใหญ่ร่วมกับตำรวจกลางในเดือนสิงหาคม โดยมีการเผยแพร่วิดีโอการบุกตรวจค้นผ่านช่อง Telegram ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรากฏภาพเจ้าหน้าที่บุกเข้าควบคุมตัวชายคนหนึ่งในอาคาร ก่อนใช้ชะแลงงัดเปิดตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้ที่ภายในบรรจุเครื่องขุดคริปโตจำนวนมาก
ขณะที่การเข้าตรวจค้นภายในตู้มีระบบระบายอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นทำงานอยู่เต็มกำลัง แสดงให้เห็นว่าเหมืองยังคงเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่พบตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะเดียวกันหลายตู้ รวมถึงอาคารอีกแห่งที่ภายในติดตั้งเครื่องขุดคริปโตนับร้อยเครื่องอย่างเป็นระบบ
ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมตั้งข้อหา “สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินรัฐ”
เจ้าหน้าที่ได้ยึดอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่องและระบบทำความเย็น ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสามรายเพื่อดำเนินคดีในข้อหา “สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยการหลอกลวงหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ”
นอกจากนี้โฆษกกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ผู้ต้องสงสัยใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าขั้นสูงบิดเบือนข้อมูลมิเตอร์ เพื่อทำให้ยอดการใช้ไฟต่ำกว่าความจริงอย่างมาก และทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมากจากค่าไฟฟ้าที่ถูกปกปิดมาอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลสอบสวนหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยยังไม่เปิดเผยมูลค่าความเสียหายหรือประเภทของเหรียญที่ขุดได้ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา
เหมืองขุดคริปโตเถื่อนระบาดทั่วรัสเซีย - พบใช้รถบรรทุกดัดแปลงเป็นเหมืองเคลื่อนที่
กรณีดังกล่าวสะท้อนปัญหาเหมืองคริปโตผิดกฎหมายที่กำลังแพร่หลายทั่วรัสเซียและดินแดนภายใต้การควบคุมของรัสเซีย โดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจพบเครือข่ายเหมืองเถื่อนขนาดเล็กในพื้นที่ที่รัสเซียเรียกว่า “สาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์” ซึ่งผู้ดำเนินการได้เชื่อมต่อเครื่องขุด 25 เครื่องเข้ากับระบบไฟโดยตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ ทำให้รัฐเสียหายกว่า 14 ล้านรูเบิล (ประมาณ 170,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
ขณะที่ในพื้นที่อื่น ๆ อย่าง คอเคซัสเหนือ (North Caucasus) และ ไซบีเรียตอนใต้ (Southern Siberia) พบปัญหาเหมืองคริปโตใต้ดินก็ยังคงเป็นปัญหาหลัก โดยผู้ประกอบการจำนวนมากสร้างเหมืองในชั้นใต้ดินหรืออาคารร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ บางรายพัฒนาเป็น “เหมืองเคลื่อนที่ (mobile mining units)” ติดตั้งในรถบรรทุกหรือรถตู้ เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้รวดเร็วหากมีการตรวจจับจากบริษัทพลังงาน
การกวาดล้างครั้งล่าสุดของเจ้าหน้าที่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจึงถูกมองว่าเป็น “สัญญาณเตือน” ต่อผู้ประกอบการเหมืองเถื่อนทั่วรัสเซียว่า รัฐบาลเริ่มเดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจัง และพร้อมขยายการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อควบคุมการใช้พลังงานผิดกฎหมายและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง