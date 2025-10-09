กูรู เปิดโผ หุ้น 5 กลุ่ม- 25 บจ. รับ กนง. คงดบ. เน้นนโยบายผ่อนคลายการเงิน

บล.กรุงศรี คงเป้า SET ปีนี้ที่ 1,370 จุด แต่ประเมินปลายปีมีโอกาสแตะ 1,450 จุด หลัง กนง. คงดอกเบี้ย โดยมีเป้าหมายหลัก ด้วยการรักษา Policy Space และเน้นจุดยืนใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย พร้อมเชียร์ 25 หุ้นเด่น จาก 5 กลุ่ม รับอานิสงส์ ดบ.ขาลง - ชิ้นส่วนอิเลคฯ - ท่องเที่ยว - ธนาคาร และกลุ่มรับประโยชน์จากราคาพลังงานขาลง
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน ได้คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% โดยมีเป้าหมายหลัก คือ รักษา Policy Space และรอจังหวะใช้อย่างเหมาะสม โดยเน้นจุดยืนต้องใช้นโยบายผ่อนคลายอย่างน้อยในอีก 1 ปีข้างหน้า สะท้อน “Dovish Tone” โดยกนง. ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 68 - 69 เหลือ 2.2% และ 1.6% ตามลำดับ (จากเดิมคาดที่ 2.3% และ 1.7%) โดยปรับเพิ่มส่งออก จาก Tariffs YTD ดีกว่าคาด รวมถึงยอดส่งออกชิ้นส่วนฯ ที่ยังดีตาม Mega Theme รอบ AI CAPEX cycle และปรับลดนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือ 33 ล้านคน แต่มองผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว คาดนักท่องเที่ยวจีนเป็นแรงหนุนนับจากนี้
รวมถึงลดคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปปี 68-69 เหลือ 0.0% และ 0.5% (จากเดิมคาดที่ 0.5% และ 0.8% ตามลำดับ) จากทิศทางราคาพลังงานและอาหารสด ขณะที่ภาวะการเงินทรงๆ แต่จุดที่เริ่มเห็นภาพบวกระดับ Loan Growth ที่ติดลบ y-y เริ่มเสถียร NPL นิ่งขึ้นทุกกลุ่มยกเว้น SMEs ที่ยังดูอ่อนไหว กลยุทธ์ ประเมิน กนง. ยืนยันมุมมอง Dovish ยังเป็นแรงหนุน SET
เชียร์ 25 หุ้นเด่น จาก 5 กลุ่มอุตฯ
โดย KSS ยังคงเป้าหมาย SET ปี 68 ที่ 1,370 จุด (อิง EPS 87 บาท Target PER25F ที่ 15.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย) กรอบปลายปี SET จะแกว่งขึ้นสู่ 1,370-1,450จุด สำหรับกลยุทธ์หลังประชุม กนง. เน้นกระแสหลัก คือ ภาวะนโยบายการเงินผ่อนคลาย
1.) สะสมหุ้นได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาลงระยะถัดไป เช่าซื้อ เน้น MTC, KTC, SAWAD โรงไฟฟ้า GULF, BGRIM High Yield ADVANC, AP, SIRI หนี้สูง CPALL, BJC
2.) เก็งกำไรกลุ่มชิ้นส่วนฯที่อิงกระแส Mega Theme อาทิ DELTA, CCET, HANA
3.) สะสมท่องเที่ยว สัญญาณ นทท จีน ฟื้นแบบมีนัยฯ AOT, ERW, CENTEL
4.) ธนาคาร เก็งกำไรสั้นๆ เน้น Value Play ผสานกลุ่มที่มีลูกค้า SMEs ที่ยังอ่อนไหวน้อย KTB, SCB
5.) กลุ่มได้ประโยชน์ราคาพลังงานคาดอ่อนลง โรงไฟฟ้า GULF, BGRIM รับเหมา STECON, INSET, PYLON สายการบิน AAV, BA สถานีบริการน้ำมัน OR, PTG