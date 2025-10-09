PTG คว้ารางวัล “Gold Winner ต่อเนื่องปีที่ 5

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อศักยภาพและคุณค่าของบุคลากร คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “Gold Winner: HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025” จากเวที HR Asia Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมี วินิตา สาน้อย Chief of People and Culture Officer เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ
ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการบุคลากรในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PTG ในการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความหมาย ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย (Diversity), ความเท่าเทียม (Equity) และ การมีส่วนร่วม (Inclusion) หรือ DEI ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการบุคลากรในยุคใหม่
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา PTG มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนภาคภูมิใจ ผ่านการส่งเสริมแรงบันดาลใจ การเติบโตในสายอาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานในทุกมิติ เพื่อให้ทุกคนได้ “อยู่ดี มีสุข” ทั้งในมิติของการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว
การได้รับรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จึงถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของ PTG ในการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคนอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและความสุขของบุคลากรอย่างยั่งยืน