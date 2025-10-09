BAM จัดสัมมนา AMC ครั้งประวัติศาสตร์ เวทีใหญ่สุดแห่งปีของธุรกิจบริหารสินทรัพย์

BAM ในฐานะผู้นำธุรกิจ AMC เตรียมจัดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ BAM SYMPOSIUM : New Era of AMC 2025 ด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานสำคัญไม่ว่าจะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์การบริหารจัดการ NPLs และการลงทุน NPAs ในมิติใหม่ สำหรับงานเวทียิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของธุรกิจ AMC
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ท่ามกลางสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจาก “หนี้ครัวเรือน” และ “หนี้ SME” ที่อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ BAM ในฐานะผู้นำธุรกิจ AMC จึงได้เตรียมจัดเวทีสัมมนาแห่งปี BAM SYMPOSIUM : New Era of AMC 2025 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ณ Dusit Thani Bangkok โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา
สำหรับงานสัมนาแห่งปี BAM SYMPOSIUM : New Era of AMC 2025 มีหน่วยงานที่สำคัญทั้งในวงการบริหารสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลเครดิตแห่งชาติมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารจัดการ NPLs เพื่อปลดล็อก NPLs กับธุรกิจ AMC และการบริหารจัดการ NPAs เพื่อหาทางรอดและทางเลือกในการลงทุน NPAs โดยมีหัวข้อที่สำคัญๆ ได้แก่ AMC กับบทบาทการพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย, ผนึกกำลังขุนพล AMC แก้วิกฤตหนี้ท่วมระบบ, ไขรหัสลับ NCB จากข้อมูลสู่โอกาส, ลงทุนอสังหาไปต่อหรือพอก่อน?, ไขกุญแจลับเปิดขุมทรัพย์ NPA และเจาะลึกการดูฮวงจุ้ยและแก้ฮวงจุ้ยทรัพย์มือสอง เป็นต้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/pKpsvd87doVeE87S6 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องย้ำว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัด และจะปิดรับลงทะเบียนทันทีเมื่อเต็มจำนวน
ดร.รักษ์ฯ กล่าวอีกว่า BAM ในฐานะ AMC ที่มีขนาดใหญ่สุดของประเทศ ดำรงบทบาทหลักในการเป็นแก้มลิงแห่งชาติที่เข้าไปจัดการปัญหามวลหนี้เสียไม่ให้ไหลท่วมเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน ด้วยการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง NPLs และ NPAs อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวน รวมทั้งยังสร้างโอกาสในการลงทุน โดยการนำทรัพย์สินเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่คุ้มค่า เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ BAM ที่พร้อม เคียงข้างระบบเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการ NPLs มีการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยกระบวนการ Recycling Machine ซึ่งมีการสร้างโรงงานแก้หนี้ (TDR Factory) เพื่อฟื้นฟูให้ลูกหนี้กลับมามีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น
ขณะที่ทางด้าน NPAs เดินหน้ากลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ (NPA Partnership) ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญที่มุ่งขยายฐานธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อพลิก “ทรัพย์ร้าง” ให้กลายเป็น “ทรัพย์สร้างคุณค่า” ต่อยอดเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้ให้กับ BAM อย่างต่อเนื่อง ลดระยะเวลาการถือครอง และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
ปัจจุบัน BAM แก้ไขหนี้จนได้ข้อยุติไปแล้วกว่า 160,000 ราย เป็นภาระหนี้เงินต้นกว่า 500,000 ล้านบาท ขายทรัพย์ไปแล้วกว่า 55,000 รายการ คิดเป็นราคาประเมินกว่า 129,000 ล้านบาท และในแต่ละปี BAM มีศักยภาพในการรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการได้ประมาณ 100,000 ล้านบาท.