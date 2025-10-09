"เทพคุ้มครอง ออมคุ้มค่า บัตรคุ้มภัย" เสริมความมั่นใจด้วย บัญชีออมทรัพย์แบบมีประกัน X บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์

เสริมความมั่นใจทุกมิติ แบบ "เทพคุ้มครอง ออมคุ้มค่า บัตรคุ้มภัย" ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ "ธนาคารกรุงไทย" ด้วย "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ" คู่กับ "บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์" เสริมมงคลผ่านสมุดบัญชี และบัตรเดบิตลายมงคล "ท้าวเวสสุวรรณ-พญานาค-ไอ้ไข่-พระอาทิตย์ทรงรถ" แถมคุ้มครองในวงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาท
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ "ธนาคารกรุงไทย" ที่น่าจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ดี สำหรับ "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ" (Krungthai Care Savings) ที่จับคู่กับ "บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์" (Krungthai Ultra Care) ภายใต้แนวคิด “เทพคุ้มครอง ออมคุ้มค่า บัตรคุ้มภัย” เพื่อตอบโจทย์ทั้งผลตอบแทนการออมที่คุ้มค่า เพิ่มความอุ่นใจจากความคุ้มครองอุบัติเหตุ และเสริมสิริมงคลตามความเชื่อใด้านต่าง ๆ เพื่อการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น
โดย "บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ" (Krungthai Care Savings) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้ฝากเงิน อายุตั้งแต่ 15 - 69 ปี โดยได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ซึ่งผู้ฝากต้องมียอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 100,000 บาท จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุจาก บมจ.แอกซ่าประกันภัย เป็นวงเงิน 25 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ก่อนวันประสบอุบัติเหตุ โดยมูลค่าสูงสุด 2,500,000 บาทต่อคน
นอกจากนี้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ Krungthai Care Savings ยังมีลวดลายเสริมเพิ่มความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อส่วนบุคคล โดยมีให้เลือก 4 ลาย ได้แก่
o ท้าวเวสสุวรรณ มอบความเป็นสิริมงคล ด้านเพิ่มพูนอำนาจบารมี ปัดเป่าอุปสรรคเรื่องร้าย
o พญานาค มอบความเป็นสิริมงคลด้านหนุนโชคลาภวาสนา
o ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ มอบความเป็นสิริมงคลด้านค้าขายรุ่งเรือง ร่ำรวยทรัพย์สิน
o พระอาทิตย์ทรงรถ ได้รับการออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ “อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต” มอบความเป็นสิริมงคล ความรุ่งโรจน์ และความสำเร็จ
และเพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วย "บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์" (Krungthai Ultra Care)นอกจากจะมีลวดลายมงคลให้เลือก 4 แบบ เช่นเดียวกับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) แล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังมอบความคุ้มครองจาก บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ทั้งกรณีประสบอุบัติเหตุ 24 ชม.ทั่วโลก ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง คุ้มครองการโจรกรรมจากตู้ ATM สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรสูงสุด 35,000 บาทต่อชิ้น (2 ชิ้นต่อปี) และบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ จากร้านค้าชั้นนำมากมาย ทั้งชำระสินค้าและบริการ หรือใช้จ่ายออนไลน์กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั่วประเทศ เพียงจ่ายค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 1,599 บาท
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) ควบคู่กับบัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์ (Krungthai Ultra Care) ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/caresaving-mutelu-mgronline หรือสอบถามที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย