ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.52-ติดตามฟันด์โฟลว์-ราคาทองคำ- Government Shutdown

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(8ต.ค.68)เงินบาทกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 32.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.51 บาทต่อดอลลาร์ฯ... โดยเงินบาทอ่อนค่ากลับมาในช่วงบ่ายจนถึงช่วงปิดตลาดในประเทศ (หลังจากที่ปรับแข็งค่าไปที่แนว 32.40 ช่วงสั้นๆ รับผลการประชุม กนง. ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมที่ 1.50%) ขณะที่ยังคงมีแรงซื้อเงินดอลลาร์ฯ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยนและเงินยูโร สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 333 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 281 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.35-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และสถานการณ์ Government Shutdown ของสหรัฐฯ