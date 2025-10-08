‘เอพี’ เปิดตัวทาวน์โฮมโมเดลใหม่ ‘SOLO’ ครั้งแรกในตลาดทาวน์โฮม ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ จนถึงนักลงทุน

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้คำมั่นสัญญา ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ เดินหน้าไม่หยุด ย้ำผู้นำตลาด ทาวน์โฮมและบ้านแฝดในเมือง จากความเข้าใจคุณภาพชีวิตจริง สู่การสร้างที่สุดของ Living Quality ในแบบคุณ พร้อมเปิดชมสเปซจริง ‘SOLO’ นวัตกรรมดีไซน์ทาวน์โฮม 2 ชั้นโมเดลล่าสุด ภายใต้โครงการคุณภาพ PLENO และ PLENO TOWN พลิกเกมตลาด SOLO นวัตกรรมดีไซน์ทาวน์โฮม ที่เอพีใช้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งใน Unspoken Needs ความต้องการและความรู้สึกของลูกค้าทาวน์โฮม ที่แม้ไม่ได้สื่อออกมา First-in-Market ‘อิสระระหว่างชั้น’ ครั้งแรกในตลาดทาวน์โฮม ที่มอบ ‘อิสระ’ ระหว่างพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อย่างแท้จริง รองรับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ครอบครัวยุคใหม่ ไปจนถึงนักลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบ Dual Income อย่างมีประสิทธิภาพ
นายเมธา รักธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้า บ้านแฝดและทาวน์โฮม บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า เอพีในฐานะผู้นำตลาดทาวน์โฮมและบ้านแฝด ในเมืองที่ครอง Market Share ยอดขายสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นพัฒนาแบบบ้านทาวน์โฮมโมเดลใหม่ๆ จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งในคุณภาพชีวิตจริงของลูกค้า สู่การดีไซน์พื้นที่ชีวิต ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มครอบครัวยุคใหม่ พื้นที่ใช้ชีวิตร่วมกัน และพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นของตัวเองในบ้านเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ Solo Living ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
Unspoken Needs ที่เอพีนำมาพัฒนาคือ ความต้องการพื้นที่ชีวิตในทาวน์โฮมที่ให้ความรู้สึกเป็น ‘อิสระที่สมบูรณ์’ จากกันระหว่างชั้น มีอิสระในการเติมเต็มแพสชันส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้เอง นวัตกรรมดีไซน์ทาวน์โฮม 2 ชั้นโมเดลล่าสุด SOLO จึงเป็นการพัฒนาที่กล้าฉีกข้อจำกัดดีไซน์เดิมๆ สู่การเป็น First–in–Market ทาวน์โฮมที่มอบ ‘อิสระ’ ระหว่างพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
“โมเดล SOLO ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาต่อยอดดีไซน์ แต่เป็นการสร้างหมวดหมู่ใหม่ในตลาดทาวน์โฮม 2 ชั้น
โดยเอพีได้วางตำแหน่งสินค้าให้เป็นนวัตกรรมที่มาพร้อมกับ ‘ฟังก์ชันคู่’ และเจาะตลาด New Segment in Main Class ที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดทาวน์โฮม เน้นเจาะตลาดใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ครอบครัวยุคใหม่ ที่ต้องการพื้นที่ใช้ชีวิตร่วมกัน และพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นของตัวเองที่ชัดเจน (ความสมดุลและความเป็นส่วนตัว) 2. คู่เพื่อน (Shared Living) และ 3. นักลงทุนรุ่นใหม่ (Investors) ที่เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนปล่อยเช่า Dual Income Potential โดยสามารถซื้อบ้านหลังเดียว แต่ใช้ศักยภาพของนวัตกรรม ‘ฟังก์ชันคู่ ครบจบในชั้นเดียว’ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและการลงทุน เพื่อแบ่งเช่าได้ทั้งสองชั้นได้อย่างเป็นสัดส่วน” นายเมธา กล่าว
‘SOLO’ นวัตกรรมดีไซน์ทาวน์โฮม 2 ชั้น บนที่ดินเริ่มต้น 18.70 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 112 ตารางเมตร และหน้ากว้าง 5.50 เมตร หัวใจของโมเดลใหม่นี้ คือ การที่ฟังก์ชันหลักถูกออกแบบให้ ครบจบในชั้นเดียว และได้ทั้งสองชั้น ทำให้ทุกพื้นที่ใช้งานเป็นอิสระต่อกันอย่างสมบูรณ์
“เอพี มั่นใจว่า SOLO ดีไซน์ทาวน์โฮม 2 ชั้นโมเดลใหม่ล่าสุดนี้ จะเป็นที่ชื่นชอบของตลาด และได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกับหลากหลายโมเดลใหม่ตลอดปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจุดแข็งที่เราไม่เคยหยุดนำเสนอสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด
และสำหรับครั้งนี้ SOLO เป็นนวัตกรรมดีไซน์ทาวน์โฮมที่ตอบโจทย์จุดต่างสำคัญถึง 2 มิติ ได้แก่ 1. การยกระดับฟังก์ชันในราคาที่คุ้มค่า แตกต่างชัดเจนจากทาวน์โฮมทั่วไป ที่ฟังก์ชันถูกผูกติดกัน แต่ SOLO พร้อมมอบฟังก์ชันครบถ้วนในราคาที่สามารถจับต้องได้ แต่ได้คุณภาพการใช้สอย เทียบเท่าบ้านที่อิสระสองหลัง
และ 2. โอกาสในการลงทุน (Dual Income) ทำให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการบ้านหลังเดียวให้เป็น Dual Income ผ่านการปล่อยเช่าได้ทั้งสองชั้นอย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นการเพิ่ม อัตราผลตอบแทน (Yield) ที่สูงกว่าทาวน์โฮมในตลาดทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ เป็นนวัตกรรมดีไซน์ทาวน์โฮมที่เอพีใช้ความเข้าใจใน Unspoken Needs มาพัฒนาเป็นทาวน์โฮมโมเดลใหม่ที่เปลี่ยนเกม ตอบโจทย์ทั้งมิติของคุณภาพชีวิต และโอกาสทางธุรกิจได้ในเวลาเดียวกัน" นายเมธา กล่าว
พร้อมเปิดตัว SOLO สัมผัสสเปซจริงกับ 10 โครงการใหม่ ได้ที่ PLENO และ PLENO TOWN ครบทุกโซนคุณภาพ
พบกับ ‘ที่สุดของ Living Quality ในแบบคุณ’ นวัตกรรม SOLO พร้อมเปิดตัวครั้งแรก 10 โครงการใหม่ ภายใต้แบรนด์คุณภาพ PLENO และ PLENO TOWN ครบทุกโซนคุณภาพ อาทิ 1. PLENO ราชพฤกษ์ 2 2. PLENO พระราม 3 - สุขสวัสดิ์ 30 3. PLENO TOWN ลาดกระบัง - สุวรรณภูมิ 4. PLENO TOWN รังสิต - คลอง 2 ราคาเริ่มต้น 2.39 ล้านบาท.