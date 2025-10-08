A5 ตอกย้ำผู้นำตลาดบ้านหรูกรุงเทพกรีฑา เปิดแบรนด์ใหม่ “Cinquième” Private Pool Villa

A5 เดินหน้าขยายพอร์ตโครงการแนวราบระดับบนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำศักยภาพผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรี ด้วยกลยุทธ์พัฒนาโครงการบนทำเลศักยภาพสูงของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและทำเลศัยภาพสูง โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีกลุ่มเรียลดีมานด์ระดับบน อาทิ กรุงเทพกรีฑา, บางนา, ราชพฤกษ์, วัชรพล–รามอินทรา, พัฒนาการ และ เอกมัย–รามอินทรา ตอบโจทย์ลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับ คุณภาพชีวิต ความเป็นส่วนตัว และความสะดวกในการเดินทาง ครบทุกมิติของการอยู่อาศัยระดับลักชัวรี
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูงระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า A5 ยังคงขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ “Strategic Location” พัฒนาโครงการในทำเลที่มีมูลค่าเพิ่มในระยะยาว พร้อมเดินหน้าแผน 3 ปี (2569–2571) เปิดตัวโครงการแนวราบระดับลักชัวรีรวม 5 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 6,130 ล้านบาท เพื่อขยายฐานลูกค้าระดับบน และสร้างพอร์ตโครงการรวม 17 โครงการ มูลค่ากว่า 20,560 ล้านบาท ภายในปี 2571
สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 บริษัทมีรายได้รวม 698.45 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 101.23 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 37.54% สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและความแข็งแกร่งของดีมานด์ในตลาดบ้านหรู ขณะที่ Interest Coverage Ratio อยู่ที่ 3.09 เท่า สูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ 2.50 เท่า แสดงถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยมี Net IBD/E 1.00 เท่า และ DE Ratio 1.42 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับปลอดภัยต่อการเติบโตระยะยาว
ปัจจุบันบริษัทมี Backlog มูลค่า 436 ล้านบาท (ข้อมูล 30 กันยายน) ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q4 เป็นต้นไป ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังท้าทาย สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารพอร์ตและความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าเรียลดีมานด์
ที่ผ่านมา A5 สร้างผลงานเด่นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Cinq Royal Krungthep Kreetha มูลค่า 3,500 ล้านบาท ที่ขายหมดและโอนกรรมสิทธิ์ครบทุกยูนิตภายในเวลาเพียง 2 ปี 9 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นในแบรนด์ รวมถึงโครงการ VANA Ratchapruek–Westville และ Cinq Royal The Eighteen Bangna KM.7 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด และล่าสุดเตรียมต่อยอดความสำเร็จด้วยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Cinquième Krungthep Kreetha” (แซงเคียม กรุงเทพกรีฑา) Private Pool Villa ระดับลักชัวรี่
โครงการ Cinquième Krungthep Kreetha (แซงเคียม กรุงเทพกรีฑา) มูลค่า 1,370 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลทองย่านกรุงเทพกรีฑา ซึ่งกำลังกลายเป็นทำเลศักยภาพของกลุ่มบ้านหรูระดับบน โดย A5 ออกแบบโครงการนี้ภายใต้แนวคิด “The Fifth Dimension of Privacy Living” ยกระดับความเป็นส่วนตัวให้เหนือกว่า 5 มิติ ได้แก่
-The Privacy of Space : ทุกตารางเมตรคือพื้นที่แห่งความสงบ
-The Privacy of Freedom : อิสระสูงสุดที่จะใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัว
-The Privacy of Sense : ความสงบที่เยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ
-The Privacy of Soul : ที่ที่สามารถคืนสมดุลและพลังให้คุณกลับมาเป็นตัวเอง
-The Privacy of Continuity : ความสง่างามที่ส่งต่อเป็นมรดกแห่งคุณค่าไปสู่รุ่นถัดไป
แรงบันดาลใจของแบรนด์มาจาก Cinquième Arrondissement เขตที่ 5 กรุงปารีส ย่านที่ผสานความคลาสสิกเข้ากับความทันสมัย ถ่ายทอดคุณภาพชีวิตที่สมดุลระหว่างความสงบและความสะดวกสบาย A5 จึงออกแบบแบรนด์นี้เพื่อสะท้อน “ความหรูหราที่ไม่ต้องอวด” หรือ “Quiet Luxury” ที่แสดงออกผ่านความเรียบง่าย พิถีพิถัน และความงามในรายละเอียด
A5 ยังให้ความสำคัญกับ “Quality of Life” โดยเฉพาะ “ความสุขและพื้นที่ในบ้าน” ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน บ้านทุกหลังจึงถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง รองรับการอยู่อาศัยของทุกเจเนอเรชัน และเติมเต็มสุนทรียะแห่ง การอยู่อาศัยด้วยแนวคิด “The Serenity Within” ผ่านการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ โทนสีอบอุ่น และแสงเงาที่สมดุล
เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ระดับ Ultra Luxury A5 ได้ร่วมมือกับ Euro Creations ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้าน Living & Lifestyle ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิต ผ่านแบรนด์ระดับโลก คัดสรรแบรนด์อิตาเลียนชั้นนำ Molteni&C และ Poltrona Frau เพื่อสะท้อนรสนิยมของลูกค้ากลุ่มบนที่ให้คุณค่ากับคุณภาพและรายละเอียดของงานฝีมือระดับโลก
ด้าน นายอานันท์ อมรรัตนเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่น จำกัด กล่าวว่า “Euro Creations” ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ A5 ในการสร้างโครงการระดับ Ultra Luxury อย่าง Cinquième โดยทาง A5 ได้เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์จาก Molteni&C และ Poltrona Frau ซึ่งเป็น Iconic World-class Brands ที่สะท้อนแก่นของความมีระดับในแบบ ‘Quiet Luxury’ ที่ถ่ายทอด Italian Craftsmanship และ Quality Living ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Ultra Luxury ของ Cinquième ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
โครงการ Cinquième Krungthep Kreetha (แซงเคียม กรุงเทพกรีฑา) มีความเอ็กซ์คลูซีฟสูงสุด ด้วยจำนวนเพียง 16 ยูนิต แต่ละหลังออกแบบเป็น Grand Pool Villa ขนาดใหญ่พร้อมลิฟต์ส่วนตัว พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 655–805 ตารางเมตร เชื่อมโยงพื้นที่ Indoor และ Outdoor อย่างลงตัว ตลอดจนเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Gessi, Kohler, TOTO
แบบบ้านแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ -Majesté: พื้นที่ใช้สอย 805 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 5 ที่จอดรถ และ Maison Privée: พื้นที่ใช้สอย 655 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ
ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพ ย่านกรุงเทพกรีฑา ใกล้สถานศึกษาชั้นนำและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ Brighton College (800 ม.), Market Place กรุงเทพกรีฑา (2 กม.) และ สนามบินสุวรรณภูมิ (15 กม.)
โครงการเตรียม เปิด Pre-sale อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดให้ชมบ้านตัวอย่างเป็นครั้งแรก วันที่ 18–19 ตุลาคมนี้ ราคาเริ่มต้น 65 ล้านบาท ผู้ที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cinq-uieme.com หรือ โทร. 098-818-9941
A5 ยังคงมุ่งพัฒนาโครงการภายใต้หลักการ Sustainable Growth สร้างการเติบโตควบคู่กับความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และคุณค่าทางเศรษฐกิจ สะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการ “เติบโตอย่างมีความหมาย” เพื่อยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของตลาดบ้านหรูไทยอย่างต่อเนื่อง.