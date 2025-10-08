สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประกาศ 20 รางวัล “สุดยอด CEO ประจำปี 2568”

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานสัมมนาใหญ่เศรษฐกิจไทย ประจำปี 2568 ในหัวข้อ “The Future Direction of Thailand : เมื่อโลกเปลี่ยน...ประเทศไทยไปทางไหน?” พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร ประจำปี 2568 “CEO Econmass Awards 2025” ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ หวังเป็นแรงบันดาลใจสร้างองค์กรต้นแบบตามแนวทาง ESG โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงปาฐกถาพิเศษ “Reset โครงสร้างประเทศ Recover เศรษฐกิจไทย” และให้เกียรติมอบรางวัลสุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2568
น.ส.ดวงพร อุดมทิพย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ 4 เพื่อสร้างต้นแบบผู้นำองค์กรที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแรงกระตุ้นสังคม การดำเนินธุรกิจที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ESG ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลสุดยอดซีอีโอ ทั้งสิ้น 20 รางวัล
สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก “สุดยอดซีอีโอ” ในปี 2568 นี้ คณะกรรมการได้เน้นย้ำความสำคัญกับผู้นำองค์กรในด้านการบริหารงานที่ดีต่อเนื่อง มีผลงานในการพัฒนาธุรกิจอย่างชัดเจน และสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และยังให้ความสำคัญกับการวางแผนงานด้านการสร้างความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG กล่าวคือคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับผลกำไรทางการเงิน และ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการเติบโตที่สมดุล เป็นธรรม และครอบคลุม โดยคาดหวังว่าการประกาศรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดองค์กรต้นแบบ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ที่มุ่งสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
สำหรับผู้ได้รับรางวัลสุดยอดซีอีโอ ประจำปี 2568 มีทั้งสิ้น 20 รางวัล แบ่งเป็น สุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ สุดยอดซีอีโอรุ่นกลาง สุดยอดซีอีโอรุ่นเอสเอ็มอี สุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจ และสุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน ดังต่อไปนี้
รางวัล “สุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่” 8 รางวัล ใน 7 สาขาธุรกิจ ได้แก่
1. คุณพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. คุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สาขาสินค้าอุปโภคบริโภค
3. คุณศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจการเงิน
4. คุณสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาทรัพยากร
5. คุณจาง ช่าย ซิง ประธานฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเทคโนโลยี
6. คุณร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) สาขาสินค้าอุตสาหกรรม
7. คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) สาขาบริการ
8. เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นใหญ่ ได้แก่ คุณสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
รางวัล “สุดยอดซีอีโอรุ่นกลาง” 3 รางวัล ใน 2 สาขาธุรกิจ ได้แก่
1. คุณสาระ ลํ่าซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และธุรกิจภาคบริการ
2. คุณนที อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาธุรกิจการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต
3. เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นกลาง ได้แก่ คุณสาระ ลํ่าซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รางวัล “สุดยอดซีอีโอรุ่นเอสเอ็มอี” 5 รางวัล ใน 4 สาขาธุรกิจ ได้แก่
1. คุณสุเมธชัย อินทกรณ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอคุริ เฮ้าส์ สาขาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
2. คุณวีรวุฒิ บำรุงไทย กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมและการผลิต
3. คุณสุนัฏฐา สุขไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด สาขาธุรกิจภาคบริการ
4. ดร.ชาติประชา สอนกลิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค็งโคโซได อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาธุรกิจการเกษตร
5. เดอะเบสท์ซีอีโอรุ่นเอสเอ็มอี ได้แก่ คุณสุนัฏฐา สุขไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด
รางวัล “สุดยอดซีอีโอรัฐวิสาหกิจ” 3 รางวัล ใน 3 สาขาธุรกิจ ได้แก่
1. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขา Environment
2. คุณฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา Social
3. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขา Governance
รางวัล “สุดยอดซีอีโอขวัญใจสื่อมวลชน” 1 รางวัล ได้แก่ คุณวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน)