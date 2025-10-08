อินเดียเตรียมเปิดตัว “สกุลเงินดิจิทัลแห่งรัฐ” หนุนโดยธนาคารกลาง ปูทางสู่ยุคการเงินใหม่

“ปิยุต โกยาล” รัฐมนตรีอินเดีย ประกาศเดินหน้าพัฒนาเงินดิจิทัลที่ได้รับการค้ำประกันจากธนาคารกลาง (RBI) ชี้เป้าสู่ระบบการเงินที่โปร่งใส รวดเร็ว และตรวจสอบได้ ขณะย้ำชัดไม่สนับสนุนคริปโตไร้หลักทรัพย์หนุนหลัง
รัฐบาลอินเดียส่งสัญญาณครั้งสำคัญสู่ยุคดิจิทัลไฟแนนซ์ หลัง ปิยุต โกยาล (Piyush Goyal) รัฐมนตรีสหภาพอินเดีย ประกาศว่าอินเดียเตรียมเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Rupee) ซึ่งจะได้รับการค้ำประกันโดยธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India: RBI) เพื่อสร้างระบบการชำระเงินที่รวดเร็ว ปลอดภัย และตรวจสอบได้มากกว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิม
โกยาลกล่าวในระหว่างการประชุมความร่วมมือทางการเงินระหว่างอินเดียและกาตาร์ ณ กรุงโดฮา ว่า อินเดียไม่สนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือหน่วยงานรัฐหนุนหลัง โดยระบุว่า “เราไม่สนับสนุนคริปโตที่ไม่มีการค้ำประกัน เพราะไม่ต้องการให้ใครต้องติดค้างอยู่กับสินทรัพย์ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลัง”
อินเดียเดินเกมเข้ม “เก็บภาษีหนัก” คุมคริปโตไร้หลักทรัพย์หนุนหลัง
รัฐมนตรีอินเดียย้ำว่า รัฐบาลไม่ได้ประกาศแบนคริปโตโดยสิ้นเชิง แต่เลือกใช้นโยบายภาษีในอัตราสูง เพื่อจำกัดการใช้งานและควบคุมความเสี่ยง โดยกล่าวว่า “สำหรับคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลกลาง แม้จะไม่มีการแบน แต่เราจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงมาก เพื่อยับยั้งการเก็งกำไรและการใช้ในทางผิดกฎหมาย”
ตามรายงานของ Esya Centre ระบุว่า แม้อินเดียจะถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอัตราการยอมรับคริปโตสูงที่สุดในปีนี้ แต่ภาระภาษีคริปโตสูงถึง 30% และเก็บ 1% จากทุกธุรกรรมทำให้นักเทรดกว่า 90% ย้ายไปทำธุรกรรมบนตลาดต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคริปโตอินเดียได้เรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีดังกล่าว เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
“รูปีดิจิทัล” อาจทำหน้าที่คล้าย Stablecoin เสริมอำนาจทางการเงินรัฐ
โกยาลเปิดเผยว่า สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติจะช่วยลดการใช้กระดาษ เพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงิน และมีคุณสมบัติคล้ายกับ Stablecoin ที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง เช่น แนวทางตามร่างกฎหมาย GENIUS Act ของสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดมาตรฐานของเหรียญเสถียรค่าที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
ขณะเดียวกัน นีร์มาลา สิทธารามัน (Nirmala Sitharaman) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดีย กล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ทุกประเทศจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับกระแส Stablecoin และสกุลเงินดิจิทัล “ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม” เพราะระบบการเงินโลกกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว
“ไม่มีประเทศใดสามารถแยกตัวจากการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้ ไม่ว่าเราจะยินดีหรือไม่ก็ตาม เราต้องพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงนี้” สิทธารามันกล่าวระหว่างการประชุมเศรษฐกิจในกรุงนิวเดลี
รัฐบาลจับตาใกล้ชิด แต่ยังไม่เปิดทาง “กฎระเบียบคริปโตเต็มรูปแบบ”
ท่าทีล่าสุดสะท้อนว่า อินเดียกำลังเฝ้าติดตามพลวัตของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรอบคอบ และอาจอยู่ในช่วง ทบทวนแนวทางการกำกับดูแลคริปโต หลังมีรายงานจาก Reuters ว่า รัฐบาลอินเดียยังไม่พร้อมจะออกกฎหมายควบคุมคริปโตเต็มรูปแบบ แต่จะใช้แนวทาง กำกับดูแลบางส่วน (Partial Oversight) ไปก่อน
เอกสารภายในของ RBI ระบุว่า การนำคริปโตเข้าสู่ระบบการเงินกระแสหลักอย่างเต็มรูปแบบ อาจเพิ่มความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk) และหากให้ความชอบธรรมต่อคริปโตมากเกินไป อาจทำให้ภาคส่วนนี้เติบโตจน “มีอิทธิพลต่อเสถียรภาพทางการเงินโดยรวมของประเทศ”
อินเดียเดินหน้าสร้างสมดุลระหว่าง “นวัตกรรม” กับ “ความมั่นคงทางการเงิน”
การเดินเกมเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลแห่งรัฐของอินเดียถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนความพยายามสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech Innovation) และ ความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจมหภาค โดยรัฐบาลเลือกใช้กลยุทธ์ “ควบคุมก่อนเปิดทาง” ซึ่งต่างจากหลายประเทศที่ปล่อยให้คริปโตเติบโตอย่างอิสระก่อนค่อยกำกับภายหลัง
นักวิเคราะห์มองว่า ท่าทีดังกล่าวของอินเดียเป็นการปูทางให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการเงินในภูมิภาคเอเชีย โดยมี “รูปีดิจิทัล” เป็นแกนหลักของระบบการเงินยุคใหม่ที่รัฐควบคุมได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างมีเสถียรภาพ.