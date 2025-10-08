LH Bankจัดแคมเปญรับฟีเจอร์ใหม่'เติมเงิน Easy Pass'ผ่านแอป LHB You

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า LH Bank ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ EXAT ออกฟีเจอร์ใหม่ เติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และสร้างประสบการณ์ที่ดี-ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานผ่านแอปฯ จำนวนมากกว่า 3 แสนราย
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย เปิดเผยว่า เพื่อฉลองความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารจึงออกแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ร่วมรายการ และมียอดฝากเงินขั้นต่ำตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป หรือตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และเลือกเติมเงินบัตร Easy Pass 300 บาท ผ่านแอปฯ ในเดือนถัดไปหลังจากเปิดบัญชีและฝากเงินสำเร็จ สามารถรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 300 บาท ผ่านเมนู “สิทธิพิเศษ” (Rewards) บนแอปพลิเคชัน LHB You ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ EXAT กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ.มุ่งมั่นพัฒนาระบบ Easy Pass และบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ทางพิเศษในทุกมิติ ปัจจุบันมีสมาชิก Easy Pass กว่า 2.9 ล้านบัตร และมีผู้ใช้บริการทางพิเศษวันละ 1.7 ล้านเที่ยว และระบบ Easy Pass ยังสามารถรองรับผู้ใช้ Easy Pass ได้อีกจำนวนมาก สำหรับความร่วมมือกับ LH Bank ครั้งนี้ ด้วยการเปิดฟีเจอร์เติมเงิน Easy Pass ผ่านแอป LHB You ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยให้กับผู้ใช้บริการ