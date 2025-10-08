หุ้นปิดเช้าบวก 1.41 จุด รับแรงซื้อหุ้น DELTA-BAM-ส่งออกนำตลาด สลับขายทำกำไร บ่ายลุ้น กนง.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,306.65 จุด เพิ่มขึ้น 1.41 จุด (+0.11%) มูลค่าซื้อขายราว 17,934 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นโดยทำระดับสูงสุด 1,314.07 จุด และต่ำสุด 1,305.12 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของ DELTA ที่ยังขยับขึ้นต่อ กลุ่มบริหารจัดการหนี้ BAM รวมทั้งกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า อย่างไรก็ตามดัชนีปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเดิมที่บริเวณ 1,312 จุด อัพไซด์จำกัด และมีแรงขายออกมา แต่ภาพรวมยังยืนแดนบวกได้หลังยืนเหนือ 1,300 จุด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวแดนบวก ติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หากมีมติลดอัตราดอกเบี้ย หนุนแรงซื้อในกลุ่ม Yield Play โดยให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,312 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,437.97 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 913.36 ล้านบาท ปิดที่ 48.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 590.21 ล้านบาท ปิดที่ 24.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
TTB มูลค่าการซื้อขาย 495.32 ล้านบาท ปิดที่ 1.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 457.13 ล้านบาท ปิดที่ 293.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท