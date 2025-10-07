ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.51-อ่อนค่าตามแรงขายทำกำไรทองคำ-รอผลประชุมกนง.

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(7ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.51 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทอ่อนค่าลงตามแรงขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก ประกอบกับตลาดยังรอติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของ กนง. ในวันพรุ่งนี้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ เพิ่มช่วงบวกได้ต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนทางอ้อมจากปัจจัยเฉพาะที่กดดันเงินเยนและเงินยูโรให้อ่อนค่าลง สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,330 ล้านบาท และขายสุทธิพันธบัตรไทยเพียง 2 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.35-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมและสัญญาณดอกเบี้ยจากกนง. ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 16-17 ก.ย. และสถานการณ์ Government Shutdown ของสหรัฐฯ