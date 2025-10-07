CIMB THAI เร่งเฟ้นหา IFA-ชูหุ้นกู้ตลาดรอง-หนุนธุรกิจ Wealth

นายภูดินันท์ เศรษฐนันท์ Head, Affluent & Wealth Management ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นของธนาคารในการนำเสนอหุ้นกู้ที่ดี มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ความเสี่ยงอยู่ระดับที่ยอมรับได้ ส่งถึงมือลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น เพื่อขยายความมั่งคั่งของคนไทยให้เติบโต ซึ่งอีกหนึ่งส่วนที่นอกเหนือจากแอป CIMB THAI แล้ว สิ่งที่จะมาช่วยเติมเต็ม คือ การมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลถูกต้องแก่ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญให้มุมมองการลงทุนสอดคล้องกับสภาวะตลาด ธนาคารจึงมุ่งขยายฐานที่ปรึกษาการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) เพื่อช่วยชี้ช่องผลิตภัณฑ์ลงทุนที่ตอบโจท์ลูกค้าแต่ละราย ทั้งหุ้นกู้ตลาดแรก-ตลาดรอง และเงินฝากดอกเบี้ยสูงให้ลูกค้าพักเงิน จึงยังคงตั้งเป้าหมายเพิ่ม IFA ให้ถึง 500 คนภายในปีนี้ เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น คือการช่วยให้คนไทยก้าวไปสู่การลงทุนที่ขยายความมั่งคั่ง
"CIMB THAI คือ ผู้นำหุ้นกู้ ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ที่เข้ามาเปลี่ยนการลงทุนหุ้นกู้เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ ด้วยการคัดสรรหุ้นกู้ดีดีมาเสนอลูกค้าได้ทุกวันผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI ลูกค้าสามารถจองซื้อหุ้นกู้ และซื้อขายเปลี่ยนมือได้ด้วยตัวเองผ่านแอป นอกจากนี้ เพียงลูกค้าเปิดบัญชี CIMB THAI Custodian บนแอป ลูกค้าสามารถถือครองหุ้นกู้แบบไร้ใบได้ด้วย ดังนั้น แอป CIMB THAI จึงเป็นเครื่องมือที่ต้องมีติดโทรศัพท์ไว้ หากคุณคิดจะลงทุนหุ้นกู้ เพราะช่วยให้ซื้อง่าย ขายได้คล่องตัวจริงๆ"
น.ส.กษิรา คล่องอนันต์ Head, Independent Wealth Sales ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทของ IFA มืออาชีพกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด-แวดวงการเงินเพื่อเติมเต็มการลงทุนให้ลูกค้าอย่างครบวงจร ซึ่งการเข้าร่วมเป็น IFA กับ ซีไอเอ็มบี ไทย จะช่วยติดอาวุธหุ้นกู้ ตลาดแรก-ตลาดรอง ให้คุณพร้อมไปเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าของคุณ เพราะนอกจากผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่ CIMB THAI เป็นผู้นำ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยสนับสนุน และลูกค้าของ IFA ก็ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกค้าธนาคาร
ทั้งนี้ คุณสมบัติของ IFA ต้องมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน สามารถชี้ช่องผลิตภัณฑ์การลงทุนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่จำกัดว่าต้องสังกัดสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทประกันใด ๆ ธนาคารเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพทุกคน ตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณ ธนาคารจึงจัดงาน “IFA Open House ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย” ขึ้นอีกครั้ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่หลังสวน สำหรับผู้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License)