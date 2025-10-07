เปิดโผ 10 DR ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ รับข่าวดี ได้นายกฯหญิงคนใหม่ - ทรัมป แจกเงินคนอเมริกัน

บล.กรุงศรี เปิดโผ 10 DR ฝั่งญี่ปุ่น-สหรัฐฯ รับอานิสงส์ ได้ "ซานาเอะ ทาคาอิจิ" นั่งนายกฯ หญิงคนใหม่ และ ทรัมป์ เตรียมแจกเงินประชาชนอเมริกัน หลังขึ้นภาษีทั่วโลก โดยชู JAPAN13, JAPAN10001 และ หุ้นรายตัวอย่าง MITSU19 - HONDA19 ส่วนฝั่งสหรัฐฯ มี 5 ตัว จากกลุ่มน้ำดื่ม - กลุ่มเสื้อผ้า และอื่นๆ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลัง ซานาเอะ ทาคาอิจิ ชนะการเลือกตั้งและได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ คนแรกของญี่ปุ่น โดยมีแนวคิดใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจคล้าย Abenomics ของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประกอบด้วย
1.การใช้จ่ายภาครัฐครั้งใหญ่
2. สนับสนุน AI, Semiconductor , พลังงาน Fusion Neclear, และการแพทย์ขั้นสูง
3.สนับสนุนการลดหย่อนภาษีและการจ่ายเงินสด:(cash payouts) แก่ครัวเรือน และ
4.นโยบายการเงิน ซึ่งเธอเป็นผู้สนับสนุนการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ บล.กรุงศรีมองว่า เป็นจิตวิทยาบวกหลักคือ DR ที่อ้างอิงกองทุน ETF ญี่ปุ่น: เช่น JAPAN13, JAPAN10001 และ หุ้นรายตัว อาทิ MITSU19 และHONDA19
มอง 5 DR หุ้นสหรัฐฯ เด่นรับทรัมป์เตรียมแจกเงินประชาชน
นอกจากเรื่องญี่ปุ่นแล้ว ทางบล.กรุงศรี มองว่า ยังมี DR เด่น ที่ได้รับอานิสงส์ จากกรณีที่ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อาจจะเตรียมแจกเงินต่อคนสหรัฐ ราว 1 -2 พันดอลลาร์ ต่อคนหรือราว 3- 7 หมื่นบาท จากเงินที่ได้จากการขึ้นภาษีนำเข้าทั่วโลก หากเกิดขึ้นจริงมองหนุนต่อการบริโภคสหรัฐ โดย มองว่า เป็นบวกต่อหุ้นอิงบริโภคสหรัฐ อาทิ กลุ่มน้ำดื่ม KO80, PEP80, SBUX80 กลุ่มเสื้อผ้า NIKE80 อื่นๆ อาทิ AMZN80, BABA80