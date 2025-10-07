ครม.ไฟเขียว"คนละครึ่งพลัส"คาดเริ่มปลาย ต.ค. ส่ง "เอกนิติ" นำทีมแถลง

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" แล้ว คาดว่าจะเริ่มใช้ในปลายเดือน ต.ค. โดยในเวลา 12.30 น. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมด้วย นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงคลัง นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) จะแถลงรายละเอียด ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล จากก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยจะเป็นประธานแถลงเอง