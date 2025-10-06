ตลาด‘เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรู’ดีมานด์สูง ‘แอสคอทท์’เผย La Clef Bangkok ยอดเข้าพักโต

“ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด ประเทศไทย” เผยลูกค้าระดับไฮเอนด์ ตอบรับกับการเปิดตัว La Clef Bangkok by The Crest Collection บริการในรูปแบบ “เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์” ระดับลักชัวรี สะท้อนความสง่างามแบบฝรั่งเศสผสานความอบอุ่นแบบไทย กับ Occupancy rate ที่มากถึง 30% หลังเปิดตัวเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ทั้งลูกค้าจากสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และเศรษฐีจากตะวันออกกลาง วางกลยุทธ์ปี 69 เพิ่มกลุ่มผู้เข้าพักระยะยาว 1 ปีให้มากขึ้น วางเป้าอัตราการเข้าพักอยู่ระดับ 60% ได้
หลังจากที่ ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด ประเทศไทย (แอสคอทท์) เผยโฉม La Clef Bangkok by The Crest Collection เปิดให้บริการที่เหนือระดับ ในรูปแบบ "เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์" ระดับลักชัวรี แห่งใหม่ล่าสุด ใจกลางสุขุมวิท 38 บนทำเลศักยภาพเพียงไม่กี่ก้าวถึง BTS ทองหล่อ เมื่อกลางเดือนมิ.ย.2568 ที่ผ่านมา เป็นการนำแบรนด์ The Crest Collection ที่จะนำเสนอการพักอาศัยระยะยาวรูปแบบใหม่ ด้วยการผสานความหรูหราสง่างามแบบฝรั่งเศสเข้ากับไลฟ์สไตล์อันมีชีวิตชีวาของย่านสุขุมวิท เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
นายแอนดรูว์ คอร์เนลิโอ ผู้จัดการทั่วไปของ La Clef Bangkok ผู้บริหารที่มากประสบการณ์ในแวดวงโรงแรมระดับลักชัวรี กล่าวว่า La Clef Bangkok ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ กลุ่มผู้เข้าพักระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น ชาวต่างชาติ นักธุรกิจ และครอบครัวที่มองหาความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และความเป็นส่วนตัว โดยได้ผสานความสง่างามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฝรั่งเศส เข้ากับความอบอุ่นของการบริการแบบไทย ที่นี่จึงเป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่ยังนำเสนอวิถีชีวิตอันประณีต ณ ใจกลางหนึ่งในย่านที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาที่สุดของกรุงเทพฯ
โดยผลสำเร็จจาการเปิดตัว La Clef Bangkok ลูกค้าให้การตอบรับอย่างดี ทั้งจากสหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น , จากประเทศในโซนยุโรป รวมถึง ตะวันออกกลาง ที่เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มเกษียณต่างชาติ ผู้บริหารระดับสูงที่ทำงานในประเทศไทย หรือ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Trader มีความต้องการที่ต้องการพักระยะยาว ทำให้ Occupancy rate ตอนนี้กว่า 30% ของห้องพักที่ให้บริการในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรู จำนวน 115 ห้อง ซึ่งมีความต้องการพักขั้นต่ำ 1 เดือน ไปจนถึงพักระยะยาว (Long Stay) 1 ปี หรือ 12 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 15% ของ Occupancy rateในตอนนี้
รูปแบบห้องพัก มีแบบ Studio Deluxe ขนาด 38-41 ตร.ม. ราคาค่าเช่าต่อเดือนอยู่ที่ 115,000 บาท ไปจนถึง ห้องขนาดใหญ่สำหรับกลุ่มครอบครัว พื้นที่ใหญ่ 95 ตร.ม. (Two-Bedroom Premier) อยู่ที่ 210,000 ต่อเดือน
“ลูกค้าชาวต่างชาติที่ได้มาสัมผัสบรรยายกาศของ La Clef Bangkok ประทับใจที่พักและบริการที่ดี ตัดสินใจอยู่พักยาวมากขึ้น ซึ่งรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ สามารถให้พักระยะสั้น 1 เดือน จุดแข็งที่ต่างจากอสังหาฯบางประเภท ต้องมีระยะยาวมากกว่านี้ โดยเฉลี่ยแล้ว ลูกค้าที่พักกับเราประมาณ 3-4 เดือน และเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อตลาดรู้จัก La Clef Bangkok มากขึ้นแล้ว คาดหวังเพิ่มพอร์ตกลุ่มลูกค้ารายปี (12 เดือน) ให้ได้ทั้งหมด เพื่อความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว แต่ก็ยินดีกับผู้พักในระยะสั้น”
นายแอนดรูว์ กล่าวว่า La Clef Bangkok ยังสะท้อนความต้องการของนักธุรกิจและนักเดินทางยุคใหม่ ด้วยการรวมเอาพื้นที่สำหรับการพักอาศัย การทำงาน การพักผ่อน และกิจกรรมสังสรรค์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ตั้งแต่ห้องพักอาศัยที่กว้างขวาง ไปจนถึงพื้นที่ส่วนกลางที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโครงการแห่งนี้มอบทั้งความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์แบบสากลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ณ ใจกลางย่านทองหล่อ สุขุมวิท
มีจุดเด่นด้านไลฟ์สไตล์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Personalised Butler Service): ผู้ช่วยที่พร้อมดูแลทุกรายละเอียด ตั้งแต่การจัดซื้อของใช้ประจำวัน การเตรียมมื้ออาหารแบบ Private Dining ไปจนถึงการจัดงานอีเวนต์และงานเฉลิมฉลอง
สุขภาพและความผ่อนคลาย (Wellness & Relaxation) ดื่มด่ำกับการพักผ่อนในสระว่ายน้ำกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น พร้อมห้องฟิตเนสครบครัน สตูดิโอโยคะ ออนเซ็น และห้องอบไอน้ำส่วนตัวสไตล์ญี่ปุ่น
สันติสุข เลานจ์ (Santísuk Lounge) พื้นที่ที่ผสมผสานความหรูหราและความอบอุ่นไว้อย่างลงตัว การดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มอบความอุ่นใจให้ผู้เข้าพักตลอดการอยู่อาศัย ด้วยมาตรการด้านความปลอดภัย และ ตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยง (Pet-Friendly Lifestyle) ต้อนรับเพื่อนซี้สี่ขาให้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ La Clef
สำหรับ La Clef Bangkok by The Crest Collection ส่วนหนึ่ง THE RESIDENCES 38 โครงการไฮไรส์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่ สูง 36 ชั้น ของบริษัท แรทบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือบีทีเอส และส่วนของคอนโดอัลตร้าลักซูรี จำนวน 56 ห้อง รวมมูลค่าทั้งโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท.