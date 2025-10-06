ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.44-อ่อนค่าลงตามทิศทางฟันด์โฟลว์ต่างชาติ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(6ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 32.34 บาทต่อดอลลาร์ฯ …เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงตามทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติซึ่งอยู่ในฝั่งขายสุทธิในตลาดการเงินไทย ขณะที่ จุดสนใจของตลาดในประเทศจะอยู่ที่ท่าทีต่อทิศทางดอกเบี้ยของกนง. ในช่วงกลางสัปดาห์
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,402 ล้านบาท และ 1,052 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.30-32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และการหาข้อสรุปของสภาคองเกรสเรื่องงบประมาณเพื่อลดผลกระทบจาก Government Shutdown ของสหรัฐฯ