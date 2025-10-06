Bitget เผย 3 ปัจจัยหนุนบิทคอยน์สร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

นางสาวเกรซี่ เฉิน กรรมการผู้จัดการของ บิตเก็ต (Bitget) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัท Web3 เปิดเผยว่า การลดดอกเบี้ยของเฟด 0.25% ครั้งแรกในรอบ 9 เดือนส่งผลบวกต่อราคาบิตคอยน์จากการเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสหสัมพันธ์กับตลาดหุ้นในระดับสูงที่ 0.9 อาจได้รับแรงหนุนจากเงินทุนที่ย้ายออกจากสินทรัพย์สภาพคล่องกว่า 7.2 ล้านล้านดอลลาร์ ผลักดันให้ราคาสามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง ตามสถิติบิตคอยน์มักจะปรับฐานลง 5 – 8% หลังการลดดอกเบี้ยก่อนจะกลับเข้าสู่เส้นทางขาขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้เดือนตุลาคมอาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของตลาดคริปโทนอกเหนือจากการเป็นเดือนที่ผลตอบแทนของบิตคอยน์มักทำได้ค่อนข้างดีแล้ว การเปลี่ยนท่าทีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) สหรัฐฯ ที่หันมาใช้มาตรฐานการลิสต์ ETF spot แบบทั่วไป ทำให้กระบวนการอนุมัติสั้นลงอย่างมากซึ่งจะช่วยปลดล็อกคลื่นเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันชุดใหม่ไหลเข้ามาลงทุนในเหรียญทางเลือกหรือ Altcoin มากขึ้น
“แรงหนุนจากกฎเกณฑ์นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายและความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ระยะสั้นบิตคอยน์มีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 100,000-130,000 ดอลลาร์ ส่วนอีธีเรียมจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานบล็อกเชนขององค์กร กรอบราคาซื้อขายจะอยู่ที่ 3,600-5,500 ดอลลาร์ ” นางสาวเกรซี่ เฉิน กล่าว
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือการที่บริษัทเอกชนในตลาดหุ้นหันมาลงทุนในเหรียญ Altcoin เหมือนกับที่ MicroStrategy และ Metaplanet ลงทุนในบิทคอยน์ โดยราคาหุ้นของบริษัทที่ประกาศลงทุนในเหรียญคริปโทจะปรับตัวขึ้น 20-50% หลังการประกาศข่าว
ประกอบกับข้อมูลของ Bitget เองชี้ว่า สัปดาห์ที่แล้ว กระแสเงินไหลเข้า SOL ETF สูงกว่ากองทุนBTC ETF ถึง 15% สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุนสถาบันที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูงจากนวัตรกรรมอย่างคริปโท เพื่อตอบรับกับความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่ใช้นวัตรกรรมเพื่อการลงทุน Bitget จึงได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่อย่าง GetAgent ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยการลงทุนไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล การเทรดตราสารอนุพันธ์แบบครบวงจรและบอทเทรดอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งค่าได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Auto Earn ที่สามาถนำเหรียญ BGUSD และ BGSOL มาใช้เป็นมาร์จิ้นในการเทรดตราสารอนุพันธ์ได้ และยังสามารถรับผลตอบแทนจากการถือครองเหรียญได้ในเวลาเดียว
“การเปิดตัวโปรดักซ์ใหม่ครั้งนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ Bitget ที่มองว่า AI คือประตูสู่ Universal Exchange ซึ่งผสานการเทรด การลงทุน และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อตามวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการเงินดั้งเดิมและการเงินแบบกระจายศูนย์เข้าด้วยกัน” นางสาวเกรซี่ เฉิน กล่าว