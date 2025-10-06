ASWเร่งเครื่องขึ้นโปรเจกต์ใหม่ภูเก็ต มั่นใจพรีเซลตามเป้าหมาย19,500ลบ.

ASW ตอกย้ำความแกร่ง โชว์ยอดขาย 9 เดือน 17,474 ล้านบาท หลังโครงการใหม่กระแสดีหนุนยอดขายสะสมแตะ 90% ของเป้าพรีเซลทั้งปี คอนโดใหม่บางเทา “วีวี่” (ViVi) Sold Out ทันทีภายในวันแรกที่เปิดขาย ประเมินตลาดอสังหาฯปลายปีได้อานิสงค์จากดอกเบี้ยลด มองท่องเที่ยวส่งสัญญาณบวก ภูเก็ตยังมาแรงครองใจคนทั่วโลก เตรียมปั้น “THE TITLE Balcony ในยาง” โครงการ Leisure Condominium แห่งใหม่รับดีมานด์ต่างชาติ พร้อมเล็งเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ในภูเก็ตเพิ่มเติมจากแผน เร่งเครื่องลุยตลาดส่งท้ายปี มั่นใจยอดขายตามเป้า 19,500 ล้านบาท
นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เผยในช่วงช่วง 9 เดือน บริษัทสามารถทำยอดพรีเซลได้ถึง 17,474 ล้านบาท คิดเป็น 90% จากเป้าหมายทั้งปีที่ 19,500 ล้านบาท และเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20% ซึ่งโครงการที่ทำยอดขายโดดเด่น คือ เคฟ แอลลี่ แจ้งวัฒนะ แคมปัสคอนโดตรงข้าม ม.ราชภัฏพระนคร ใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย มูลค่า 1,000 ล้านบาท ตอบโจทย์กลุ่มนักศึกษา คนทำงาน และผู้ที่ซื้อเพื่อลงทุน
รวมถึงโครงการ Leisure Residences ในเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE บริษัทย่อยในเครือ โดยโครงการเดอะ ไทเทิล วิลล่า คิรารา วิลล่าหรูระดับแฟล็กชิปภายในโครงการมิกซ์ยูส “The TITLE Park” บนทำเลบางเทา-เชิงทะเล มูลค่า 1,500 ล้านบาท ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อ ส.ค. ที่ผ่านมา มียอดจองเป็นจำนวนมาก และล่าสุด THE TITLE เปิดตัวแบรนด์คอนโดใหม่ “วีวี่” มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพห่างจากหาดบางเทาเพียง 700 เมตร ถือเป็นการเข้ามาพัฒนาโครงการในเซกเมนต์ใหม่ในราคาคุ้มค่าเพียง 3 ล้านบาทต้นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จนสามารถปิดการขายได้ในวันเดียว หลังเปิดตัวช่วงปลายเดือนก.ย.ที่ผ่านมา สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าต่างชาติที่มีต่อแบรนด์ของบริษัท
“ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ยังต้องจับตาทิศทางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดใหม่ ส่วนตลาดอสังหาแม้เผชิญความท้าทายด้านกำลังซื้อ แต่มีแรงหนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.75% เป็น 1.50% ต่อปี ส่งผลดีต่อการปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่ ภูเก็ต ปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมช่วง 7 เดือนแรกกว่า 5.58 ล้านคน ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยรัสเซีย จีน และอินเดีย เป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเยือนภูเก็ต อีกทั้งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ยังคาดการณ์ว่ารายได้การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนี้อาจสูงถึง 550,000 ล้านบาท หรือโตร้อยละ 10 จากปีก่อน”
สำหรับการดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ASW เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ตามแผนปี 2568 จำนวน 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 22,000 ล้านบาท ตาม Strategic Location ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยเตรียมเปิดตัวเดอะ ไทเทิล บาลโคนี ในยาง โครงการ Leisure Condominium มูลค่า 3,800 ล้านบาท อีกหนึ่งโครงการไฮไลท์ที่จะช่วยขับเคลื่อนยอดขายในช่วงปลายปีนี้ ใกล้หาดกมลา ถือเป็น โลเคชั่นศักยภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รีสอร์ทหรู และวิลล่าระดับไฮเอนด์
“ไตรมาสสุดท้ายของปี ผู้ประกอบการจะจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย ดึงดูดผู้บริโภคที่กำลังพิจารณาซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ทั้งยังเป็นช่วงไฮซีซั่นที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจำนวนมาก ASW จึงเตรียมทั้งโครงการพร้อมอยู่ และเปิดตัวโครงการใหม่ในทำเลศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงพิจารณาเปิดโครงการใหม่ในภูเก็ตเพิ่มเติมจากแผนที่วางไว้ เนื่องจากกลุ่ม Leisure Residences ในภูเก็ตเป็นโครงการที่มีกระแสตอบรับดีมาตลอดตั้งแต่ต้นปี กระตุ้นและช่วยผลักดันยอดขายทั้งปีของ ASW ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 19,500 ล้านบาท”.