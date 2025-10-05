ย้อนรอย 10 หุ้น IPO ปี 65-68 ปิดเทรดวันแรกพุ่งกว่า +100%

ช่วงหลังๆนี้ หุ้น IPO ได้รับการจับตาจากนักลงทุนกันมากขึ้น ยิ่งเฉพาะ หุ้น IPO ล่าสุด 88TH หรือบริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ราคา IPO 5.45 บาท เปิดเทรดวันแรกพุ่งที่ 12.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 120.18% แล้วไปปิดเทรดที่ราคา 8.20 บาท +2.75บาท (+50.46%) และจากข้อมูลของหุ้นIPO ในห้วงปี 65-68 มี 10 หุ้นที่ปิดเทรดวันแรกพุ่งกว่า +100% แต่ถ้าเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันแล้ว หุ้นเหล่านี้หลายตัวยังมีราคาต่ำกว่าราคา IPO
1.SKIN บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม CONSUMP ตลาด mai ,ราคา IPO 1.20 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 172.80 ล้านบาท,เทรดวันแรก (24 ก.ย.68) ปิด 3.62 บาท ปรับขึ้น +201.67%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 2.26 บาท เทียบกับ ราคา IPO เปลี่ยนแปลง +1.06 บาท หรือ +83.33% มาร์เก็ตแคปล่าสุด 325.44 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -28.48%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.28/2.26 บาท ,P/E 21.62 เท่า
ธุรกิจคิดค้น พัฒนา จ้างผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรัมบํารุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ , งบปี 67 อยู่ที่ 10.67 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68 อยู่ที่ 7.63 ล้านบาท
2.HANN บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม SERVICE ตลาด mai,ราคา IPO 0.70 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 392.00 ล้านบาท,เทรดวันแรก (14 ส.ค.68) ปิด 2.12 บาท ปรับขึ้น +202.86%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 1.25 บาท เทียบกับ ราคา IPO เปลี่ยนแปลง +0.55 บาท หรือ +78.57%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 700.00 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -8.09%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์ 2.74/0.86 บาท ,P/E20.48 เท่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 2) โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 3) โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร, งบปี 67 อยู่ที่ 21.18 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68 อยู่ที่ 20.67 ล้านบาท
3.BKGI บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมSERVICE ตลาดSET,ราคา IPO 1.63 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 978.00 ล้านบาท,เทรดวันแรก (20 มี.ค.67) ปิด 4.40 บาท ปรับขึ้น +169.94%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 1.61 บาท เทียบกับ ราคา IPO เปลี่ยนแปลง -0.02 บาท หรือ -1.23% ,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 966.00 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -26.82%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -0.62%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 3.06/1.11 บาท ,P/E 24.69 เท่า ธุรกิจประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ และให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์,งบ 6 เดือน/67อยู่ที่ 23.46 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68 อยู่ที่ 12.42 ล้านบาท,เปลี่ยนแปลงกำไร -47.08%
4.SEI บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)กลุ่มอุตสาหกรรม CONSUMP ตลาด mai,ราคา IPO 3.10 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 527.00 ล้านบาท,เทรดวันแรก (24 ก.ย.67) ปิด 6.30 บาท ปรับขึ้น +103.23%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 2.68 บาท เทียบกับ ราคา IPO เปลี่ยนแปลง -0.42 บาท หรือ-13.55 %,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 455.60 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ -32.66%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -7.59%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 6.20/2.62 บาท ,P/E7.17 เท่า ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร,งบ 6 เดือน/67อยู่ที่ 19.96 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68 อยู่ที่ 30.09 ล้านบาท,เปลี่ยนแปลงกำไร +50.75%
5.APO บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม AGRO ตลาด mai,ราคา IPO 0.99 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 336.60 ล้านบาท,เทรดวันแรก (02 เม.ย.67) ปิด 2.12 บาท ปรับขึ้น +114.14%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 1.77 บาท เทียบกับ ราคา IPO เปลี่ยนแปลง +0.78 บาท หรือ +78.79%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 601.80 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -11.06%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -2.21%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.62/1.15 บาท ,P/E 3.54 เท่า ธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,งบ 6 เดือน/67 อยู่ที่ 65.79 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68 อยู่ที่ 128.59 ล้านบาท,เปลี่ยนแปลงกำไร +95.44%
6.TBN บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม TECH ตลาด mai,ราคา IPO 17.00 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 1,700.00 ล้านบาท,เทรดวันแรก (19 มิ.ย.66) ปิด 42.50 บาท ปรับขึ้น +150.00%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 4.78 บาท เทียบกับราคา IPO เปลี่ยนแปลง -12.22 บาท หรือ -71.88%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 478.00 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -38.32%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +0.84%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.25/4.68 บาท ,P/E 45.95 เท่า ธุรกิจให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและพัฒนาโซลูชันตามความต้องการของลูกค้า,งบ 6 เดือน/67 อยู่ที่ 21.53 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68 อยู่ที่ 9.92 ล้านบาท,เปลี่ยนแปลงกำไร -53.92%
7.READY บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม TECH ตลาด mai,ราคา IPO 7.30 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 730.00 ล้านบาท,เทรดวันแรก( 22 ก.พ.66 )ปิด 15.00บาท ปรับขึ้น +105.48%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 3.04 บาท เทียบกับ ราคา IPO เปลี่ยนแปลง -4.26 บาท หรือ -58.36%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 364.80 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -45.23%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +3.40%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 6.95/2.92 บาท ,P/E 9.15 เท่า ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (All-in-One Sales and Marketing Platofrm) ,งบ 6 เดือน/67 อยู่ที่ 19.69 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68 อยู่ที่ 18.98 ล้านบาท,เปลี่ยนแปลงกำไร -3.59%
8.JDF บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม AGRO ตลาด SET,ราคา IPO 2.60 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 1,560.00 ล้านบาท,เทรดวันแรก (07 เม.ย.65) ปิด 5.50 บาท ปรับขึ้น +111.54%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 1.62 บาท เทียบกับราคา IPO เปลี่ยนแปลง -0.98 บาท หรือ-37.69%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 972.00 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -20.59%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -1.82%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.28/1.59 บาท ,P/E 11.97เท่า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร ซอส ไส้ขนม และอาหารอบแห้ง,งบ 6 เดือน/67อยู่ที่23.85ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68อยู่ที่25.35 ล้านบาท,เปลี่ยนแปลงกำไร +6.25%
9.24CS บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON ตลาด mai,ราคา IPO 3.40 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 1,462.00 ล้านบาท,เทรดวันแรก( 03 ต.ค.65) ปิด 10.20 บาท ปรับขึ้น +200.00%,ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 1.45 บาท เทียบกับ ราคา IPO เปลี่ยนแปลง -1.95 บาท หรือ -57.35%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 703.25 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่-50.34%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -7.64%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.50/0.77 บาท ,P/E-เท่า ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร,งบ 6 เดือน/67อยู่ที่ -53.37 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68 อยู่ที่ 36.32 ล้านบาท,เปลี่ยนแปลงกำไร -%
10.KCCAMC กลุ่มอุตสาหกรรม FINCIAL ,ราคา IPO 3.70 บาท,มาร์เก็ตแคป วัน IPO 2,294.00 ล้านบาท,เทรดวันแรก (05 พ.ค.65) ปิด 9.20 บาท ปรับขึ้น +148.65% ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทแม่ KCCAMC ได้ย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้ชื่อบริษัท บมจ.ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง (KCC) ส่วน KCCAMC ได้ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว โดย KCC ราคาล่าสุด ณ 3 ต.ค.68 ปิด 2.92 บาท ,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 1,805.54 ล้านบาท ,อัตราผลตอบแทนจากราคาYTD ปี 68 อยู่ที่+41.75 %,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +0.69%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 3.40/1.36 บาท ,P/E11.68 เท่า ,งบ 6 เดือน/67 อยู่ที่39.20 ล้านบาท,งบ 6 เดือน/68อยู่ที่ 112.10 ล้านบาท,เปลี่ยนแปลงกำไร +186.01%