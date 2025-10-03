“Liberator” แต่งตั้ง “มาดามเดียร์” วทันยา บุนนาค ดำรงตำแหน่ง Co-CEO ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการลงทุนยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “EMPOWERING YOU”

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) ประกาศแต่งตั้ง นางสาววทันยา บุนนาค หรือที่รู้จักในชื่อ “มาดามเดียร์” ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-Chief Executive Officer) โดยรับผิดชอบด้านกลยุทธ์การตลาด นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อผลักดัน Liberator สู่การเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินรุ่นใหม่ที่ทำให้การลงทุนเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินที่มั่นคง
นางสาววทันยา บุนนาค หรือ “มาดามเดียร์” เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารที่มีประสบการณ์หลากหลายในแวดวงธุรกิจ สื่อ และการลงทุน โดยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด และบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่นำองค์กรก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ Digital Disruption ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพการบริหาร ภายใต้ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากประสบการณ์ทำงานภาคเอกชนกว่า 15 ปี ในฐานะหัวเรือบริหาร มาดามเดียร์มีประสบการณ์ที่ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านกีฬาและด้านการเมือง ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวและบทบาทที่หลากหลาย
“เดียร์เชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต ช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนธุรกรรม การเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายชัดเจนที่จะผลักดัน Liberator นี้ให้เป็นมากกว่าโบรกเกอร์ แต่เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน (Social Investment Platform ) เพื่อช่วยให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ปลดล็อกการใช้ชีวิตด้วยการสร้างอิสรภาพทางการเงินได้อย่างมั่นใจและมั่นคงให้กับตนเอง ด้วยราคาที่เป็นธรรมภายใต้แนวคิด EMPOWERING YOU” นางสาววทันยา กล่าว
ภายใต้การบริหารของ Co-CEO คนใหม่ Liberator เตรียมเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยการเรียนรู้การลงทุน เพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ เพื่อทำให้การลงทุนเริ่มต้นได้ง่าย รวมถึงขยายบริการครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นทางการเงินและการใช้ชีวิตอย่างสมดุล
การแต่งตั้งครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Liberator ในการต่อยอดภารกิจสู่การเป็น แพลตฟอร์มทางการเงินที่เป็นทั้ง “ทางเลือก” และ “ทางออก” สำหรับทุกคนในยุคที่ต้องเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลก