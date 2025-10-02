ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.34-ติดตามฟันด์โฟลว์-ราคาทองคำ- Government Shutdown สหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(2ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.34 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.38 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงท่ามกลางความกังวลในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หาก ภาวะ Government Shutdown ของรัฐบาลสหรัฐฯ กินระยะเวลานาน นอกจากนี้ เงินบาทยังอาจได้รับอานิสงส์บางส่วนจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 178.44 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 614 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.20-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ราคาทองคำในตลาดโลก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และความคืบหน้าในการหาทางแก้ภาวะ Government Shutdown ของรัฐบาลสหรัฐฯ