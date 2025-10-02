บิทคอยน์ฟื้นพุ่งแตะ $118,000 จุดไฟ “Uptober Rally” หนุนกระแสสินทรัพย์ดิจิทัลโลก

การเมืองสหรัฐป่วน หนุนบิทคอยน์เป็นสินทรัพย์หลบภัย นักลงทุนแห่เข้าสู่ตลาดท่ามกลางดอลลาร์อ่อนค่าและความผันผวนพุ่งแรง
บิทคอยน์ (Bitcoin) ฟื้นกลับทะยานขึ้นเหนือ 118,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตอกย้ำพลังการปรับตัวขึ้นตามฤดูกาลที่ตลาดขนานนามว่า “Uptober” โดยราคาขยับขึ้นกว่า 4% ภายใน 24 ชั่วโมง แตะระดับสูงสุดที่ 118,856 ดอลลาร์ ผลักดันให้มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมพุ่งขึ้น 4.6% สู่ 4.17 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่อีเธอเรียม (Ether) กระโดด 6.1% สู่ 4,385 ดอลลาร์ และ XRP เพิ่มขึ้น 5.6% แตะ 2.97 ดอลลาร์
นักลงทุนจำนวนมากมองว่าเดือนตุลาคมมักเป็นเดือนแห่งการฟื้นตัวของคริปโต โดยกระแส “Uptober” กลายเป็นสโลแกนที่ผลักดันแรงซื้อซ้ำทุกปี และปีนี้ก็ไม่แตกต่างกัน
วิกฤติการเมืองสหรัฐ-ชัตดาวน์รัฐบาล จุดชนวนดีมานด์คริปโต
แรงซื้อครั้งใหญ่มาในจังหวะที่ตลาดเพิ่งผ่านการเทขายและการล้างพอร์ตอย่างหนัก สัญญาณสะสมเหรียญจากนักลงทุนรายใหญ่ (whale) ต้นสัปดาห์ถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการพลิกฟื้นราคา
ขณะเดียวกัน การที่สหรัฐเข้าสู่ภาวะ Government Shutdown ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หลังรัฐสภาไม่สามารถผ่านร่างงบชั่วคราว ส่งผลให้พนักงานรัฐบาลราว 800,000 คนถูกพักงานชั่วคราว และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น รายงานการจ้างงาน ต้องเลื่อนออกไป
อย่างไรก็ตามแทนที่จะกดดันตลาด ภาวะไม่แน่นอนกลับทำให้บิทคอยน์กลายเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจาก “ความล้มเหลวของรัฐบาล” โดยลูคัส เคลลี่ ซีอีโอ Future Digital ชี้ว่า “ตลาดเกลียดความไม่แน่นอน ดังนั้นความผันผวนจะเพิ่มสูงขึ้น” พร้อมเตือนว่าหากวิกฤติยืดเยื้ออาจถูกใช้เป็นเหตุผลในการผลักดันการลดขนาดภาครัฐ แม้เขาคาดว่าการประนีประนอมทางการเมืองจะเกิดขึ้นเร็ว
ปัญหาหน่วยงานรัฐหยุดชะงัก เสี่ยงฉุดความคืบหน้ากฎเกณฑ์คริปโต
แม้การไหลเข้าของเงินลงทุนในบิทคอยน์สะท้อนความแข็งแกร่งของสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงการเมืองติดขัด แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หากภาวะชัตดาวน์ยืดเยื้อ อาจถ่วงกระบวนการกำกับดูแล โดยเฉพาะการพิจารณาอนุมัติ กองทุน ETF สินทรัพย์ดิจิทัล ที่นักลงทุนรอคอย
ขณะที่ เฮดี้ หวัง (Hedy Wang)ซีอีโอ Block Street ระบุว่า “หาก SEC หรือ CFTC ตอบสนองล่าช้า จะเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมาย ทำให้การทำดีลช้าลง สภาพคล่องหดตัว และผู้ออกสินทรัพย์ใหม่ต้องรอนานขึ้น” พร้อมกันนี้เธอเสริมว่าการขาดบุคลากรอาจกระทบทั้งงานกำกับตรวจสอบ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการเปรียบเทียบมาตรฐานกับรัฐต่าง ๆ ส่งผลให้ธนาคารและนักลงทุนสถาบันลังเลที่จะก้าวจากโครงการนำร่องสู่การใช้งานจริง
ดอลลาร์อ่อน-แรงกดดันเศรษฐกิจโลก หนุนบิทคอยน์ทะยานต่อ
ขณะที่ปัจจัยหนุนเพิ่มเติมมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองและการปรับสมดุลความเสี่ยงของนักลงทุนในตลาดโลก ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับแรงซื้อเพิ่มขึ้น
สำหรับนักลงทุน การพุ่งทะยานครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของบิทคอยน์ว่าไม่ใช่เพียงสินทรัพย์เก็งกำไร แต่ยังเป็น ตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ ในยุคเศรษฐกิจโลกผันผวน โดย “Uptober Rally” ปีนี้อาจเป็นสัญญาณว่าคริปโตยังคงเป็นขุมพลังสำคัญในระบบการเงินโลก แม้จะถูกท้าทายด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองและกฎเกณฑ์ก็ตาม