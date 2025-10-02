ธ.ก.ส. เปิดตัว 2 เงินฝากใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้า-รับดอกเบี้ยล่วงหน้า-ทุกเดือน

ธ.ก.ส. เปิดตัว 2 เงินฝากใหม่ สร้างทางเลือกการออมเงิน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้า ประกอบด้วย เงินฝากทองชมพูนุช เมื่อฝากเงินรับดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้า ณ วันที่ฝากร้อยละ 1.40 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 7 เดือน และเงินฝากทองเนื้อเก้า สำหรับวัยเตรียมเกษียณ รับดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 2 ปี เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการเสริมสร้างวินัยและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่างยั่งยืน ธ.ก.ส. จึงได้เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและตอบโจทย์พฤติกรรมการออมของลูกค้า ประกอบด้วย เงินฝากทองชมพูนุช สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัย เมื่อฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้า ณ วันที่ฝากเงิน ร้อยละ 1.40 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 7 เดือน เปิดรับฝากแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 4 ธันวาคม 2568 หรือธนาคารแจ้งปิดการรับฝากเงินฝากทองเนื้อเก้า สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) ภายในปี 2568 เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย รับดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2568 หรือธนาคารแจ้งปิดการรับฝาก