19 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล SET Awards ประจำปี 2568 ประกาศผล 30 ต.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ยกระดับคุณภาพตลาดทุนไทย สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน จัดงาน SET Awards ประจำปี 2568 เชิดชูองค์กรและผู้นำธุรกิจที่มีความโดดเด่น โดยปีนี้มี 19 ซีอีโอเข้าชิงรางวัล CEO Awards และ 92 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Business Excellence และ 45 บริษัทเข้าชิงกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สะท้อนถึงความสามารถ ความแข็งแกร่ง และการปรับตัวขององค์กรท่ามกลางความท้าทายรอบด้านและความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย ประกาศผลและมอบรางวัล 30 ต.ค. นี้
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน SET Awards เป็นเวทีสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ให้เป็นต้นแบบแก่ภาคธุรกิจในการพัฒนาองค์กร สร้างนวัตกรรม และสร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่กับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
"SET Awards ในปีนี้ มีผู้บริหารระดับสูง 19 ราย และบริษัทที่เข้าชิงทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence 92 บริษัท และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence 45 บริษัท ซึ่งภายใต้กลุ่มรางวัล Business Excellence บริษัทจดทะเบียนให้ความสนใจในด้านนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งพัฒนาการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้มีการสมัครรับการพิจารณารางวัลมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สะท้อนการให้ความสำคัญกับการยกระดับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใต้การทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอด 50 ปี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนพัฒนาไปข้างหน้าไปพร้อมๆกัน" นายอัสสเดช กล่าว
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า รางวัล SET Awards ได้รับความสนใจจากบริษัทในตลาดทุนที่สมัครเข้าชิงรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและการยอมรับรางวัล SET Awards จากทุกภาคส่วนในตลาดทุน เชื่อว่ารางวัล SET Awards จะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญให้บริษัทในทุกภาคส่วนพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติต่อไป และในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลใหม่ด้านการให้บริการ Digital Wealth Service ภายใต้รางวัล Best Securities Company Awards เพื่อยกย่องบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการแก่ผู้ลงทุนรายบุคคลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ลงทุนยุคใหม่
รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ และมีกลไกในการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนที่โดดเด่น และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่สำคัญยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ